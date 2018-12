Kako pozimi poskrbeti za mehke poljube

Zima prinaša nemalo zadovoljstva: vroča čokolada, sneg, prijetni večeri pod odejo. A ima tudi temno plat: zaradi suhih ogrevanih prostorov in mrzlih vetrov, ki vejejo zunaj, trpijo lasje, koža in ustnice. Zlasti te so pogosto suhe, razpokane in nič kaj prijetne na otip in pogled, poljubi s takimi pa niso mehki in nežni. Na srečo jih je pred tem mogoče zavarovati. Pijte veliko vode Ne samo poleti, ko vročina izzove žejo, tudi pozimi telo potrebuje primerno hidratacijo. Res pa je, da je nanjo tedaj, ko ni vroče, hitro mogoče pozabiti. Voda in drugi napitki omogočajo primerno hidratacijo vseh telesnih tkiv, tudi ustnic. Kadar telesu dovajate premalo vode, ustnice hitreje postanejo suhe in razpokane. Pred vsakim obrokom zato popijte dva kozarca vode. Tudi čaj je primerna izbira, pazite le, da ne bo vseboval sladkorja in kofeina. Kofein je diuretik, kar pomeni, da spodbuja izločanje tekočine iz organizma in s tem povzroča dehidracijo, kar v končni fazi pomeni tudi suhe ustnice. Omislite si vlažilnik zraka Suh zrak v zaprtih ogrevanih prostorih ni prijatelj kože, saj se pod njegovim vplivom iz nje izloča več vlage, kar pomeni suho, srbečo polt in razpokane ustnice. Rešitev v tem primeru so vlažilniki zraka, ki skrbijo za optimalno zračno vlažnost in tako za lepe ustnice ter zdravo kožo. Izbirajte izdelke z negovalnimi sestavinami Najboljši so zaščitni balzami s karitejevim maslom, z medom, oljem moringe, oljem jojobe in oljem grozdnih pešk. Včasih zaskrbljenost povzroča koža okoli ustnic. Težave na njej niso vedno posledica pretirane izsušitve, lahko gre za herpes, vnetja, kožne izpuščaje. V tem primeru obiščite zdravnika, ki vam bo predpisal primerno kremo. Začnite jo čim prej nanašati. Izberite šminko z vlažilnimi sestavinami Strokovnjaki za poudarjanje ustnic priporočajo bolj kremaste formule, v katerih so prisotne vlažilne sestavine in v primerjavi z mat šminkami ter tistimi v prahu ne izsušijo kože. Najboljše šminke vsebujejo veliko antioksidantov, čebeljega voska in esencialnih maščob. Izogibajte se lizanju ustnic To je za lepe in zdrave ustnice nedvomno najslabša navada. Čeprav menite, da jih slina navlaži, je rezultat lizanja ustnic ravno nasproten. Slina vsebuje številne encime, ki sodelujejo pri prebavi hrane. Ti so za kožo ustnic preagresivni in jih še dodatno poškodujejo ter izsušijo. Izogibajte se balzamom z meto, mentolom in s cimetom Ni vsak balzam dober balzam. Veliko teh negovalnih pripomočkov vsebuje snovi, ki ustnice dodatno izsušijo, povzročajo draženje in alergije. Zlasti se izogibajte balzamom z meto, mentolom in s cimetom, ki so do nežne in poškodovane kože res niso prijazni. Izdelki za povečanje ustnic vse še poslabšajo Na tržišču je vse več pripomočkov, ki zgolj z nanosom zagotavljajo polnejše ustnice. Tako imenovani plumpersi vsebujejo dražeče kemikalije in izvlečke kajenskega popra ter cimeta, ki suhost ustnic poslabšajo in lahko vodijo v dermatitis. Če se jim ne nameravate odpovedati, izberite tiste s hialuronsko kislino in z rastlinskimi olji, kot so olje moringe, kokosovo maslo in sončnično olje, ki so do ustnic veliko prijaznejši, saj jih nahranijo, navlažijo ter njihov učinek ni zgolj trenutno povečanje ustnic.