Kako dobro je prilagojena vaša telesna ura

​6 NAČINOV, KAKO ZAGOTOVITI, DA BO VAŠA TELESNA URA DOBRO PRILAGOJENA:

• svoj dan začnite z zdravim in uravnoteženim zajtrkom,

• uživajte tri glavne obroke in po potrebi eno ali dve zdravi malici,

• če je mogoče, načrtujte dnevne obroke in se izogibajte izpuščanju glavnih obrokov,

• uravnotežite svoje dnevne obroke in se izogibajte temu, da bi čez dan povečali vnos energije,

• dobro načrtujte urnik prehranjevanja – nikar ne odlagajte kosila,

• jejte redno – ugotovite, kateri vzorec vam ustreza, in se ga poskušajte čim bolj držati.

O povezavi med tem, kaj jemo, in tem, kdaj jemo, se razpravlja že zelo dolgo. Vsi smo že slišali pretekla prepričanja: če želiš shujšati, ne jej po sedmi uri zvečer, zjutraj na tešče spij kozarec tople vode z limono in tako dalje in tako naprej … Nekateri koncepti so znanstveno potrjeni, nekateri ne, dejansko pa sončni cikel vpliva na veliko procesov, ki potekajo v telesu, tudi na predelavo hrane.Kronobiologija je veja biologije, ki proučuje ritem v živih organizmih. Številni procesi, pomembni s fiziološkega in hranilnega vidika za naše telo, imajo štiriindvajseturni bioritem.Našo telesno uro izzovejo zunanji znaki, kot so svetloba in tema, zvoki, vreme, prehranjevanje in pitje.Nedavne študije so pokazale, da ima lahko čas, kdaj se hrana zaužije, pomembno vlogo pri upravljanju telesne teže. V študiji, v kateri so ljudje sledili shujševalni dieti, so tisti, ki so glavni obrok pojedli pozneje (po 15. uri), izgubili precej manj telesne teže kot tisti, ki so ga pojedli bolj zgodaj (do 15. ure).