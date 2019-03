Kako dehidracija vpliva na kožo in kilograme

Da je primerna količina zaužite tekočine ključna za zdravje in dobro počutje, čivkajo že ptički na vejah. Kaj pa se konkretno zgodi, če pijete premalo vode? Poveča se tveganje za resne zdravstvene težave Raziskave so pokazale, da je z uživanjem primerne količine tekočine mogoče znižati tveganje za raka sečnega mehurja in debelega črevesja. Prav tako je znano, da zadostna hidratacija niža tveganje za srčno kap in ledvične kamne. Počasnejša je presnova Znanost je dokazala tudi, da je bazni metabolizem, torej količina energije, ki jo telo porabi v mirovanju, hitrejši, kadar je organizem dobro navlažen, saj dehidracija negativno vpliva na vse procese v telesu, torej tudi na učinkovitost presnove. Znižajo se intelektualne sposobnosti Strokovnjaki so v eni od študiji dokazali, da možgani dehidriranih najstnikov delujejo drugače kot male sive celice tistih, ki uživajo primerno količino tekočine. Natančneje: dehidrirani posamezniki so bili težje kos zahtevnejšim miselnim nalogam. Poveča se apetit Kozarec vode pred vsakim obrokom preprečuje prenajedanje, kar pomeni manj zaužite hrane in s tem lepšo postavo. Prav tako telo dehidracijo prepozna kot lakoto, zato dehidrirani pojedo več hrane kot tisti, ki skrbijo za optimalen vnos tekočine. Gube so izrazitejše Dehidracija negativno vpliva tudi na kožo, ki je zaradi pomanjkanja tekočine na videz pusta, bleda, nezdrava, hkrati se na njej hitreje pojavijo gube.