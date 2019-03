Kaj se skriva za predolgo menstruacijo

Običajno menstruacija mine po treh do petih dneh. Če se vse skupaj včasih malo zavleče, ni razloga za skrb. Če pa krvavitev tri mesece zapored traja teden dni ali dlje, bi morali obiskati ginekologa, ki bo odkril vzrok za predolgo menstruacijo. Najverjetneje se skriva med naslednjimi. Hormonsko neravnovesje Eden od vzrokov za neredne in dolge menstruacije je sindrom policističnih jajčnikov, ki vodi v neravnovesje spolnih hormonov. Ženske s to motnjo imajo v telesu povišano raven androgenov, torej moških spolnih hormonov, kar povzroča motnje menstrualnega cikla, ena od njih je tudi daljša krvavitev. Nekatera zdravila Vzrok za dolge menstruacije so lahko nekatera zdravila, med njimi za ščitnico, in steroidi, ki vplivajo na hormonsko ravnovesje. Če je težava ob jemanju predpisanih zdravil prisotna dlje, se o negativnih stranskih učinkih posvetujte z zdravnikom. Spremenjena teža Sprememba, zlasti porast telesne teže, vpliva na dolžino menstruacije. Povišana raven telesne maščobe vodi v več estrogena v organizmu, več tega pa lahko podaljša trajanje mesečne krvavitve. V stresu ste Stres vpliva na menstrualni cikel na več načinov: lahko privede do izostanka menstruacije ali podaljša njeno trajanje. Tudi v prid rednega menstrualnega ciklusa se mu je zato s primernimi sprostitvenimi tehnikami dobro izogibati. Miomi v maternici Miomi so najpogostejša oblika benigni tumorjev v ženskah v reproduktivnih letih. Največkrat nanje opozarjajo močne mesečne krvavitve in boleče menstruacije, s pregledom jih odkrije ginekolog in po potrebi predlaga kirurško odstranitev.