Kaj se bo zgodilo, če se boste odpovedali belemu kruhu

Kruh je priljubljeno živilo, brez katerega si ni mogoče zamisliti dneva. A enostavni ogljikovi hidrati zdravju niso najbolj prijazni. Poglejte, kaj se bo zgodilo, če se jim boste odpovedali. Imeli boste manj kilogramov Res je, da tudi izdelki iz sestavljenih ogljikovih hidratov telesu dovajajo energijo, a do izgube teže bo, če se boste odpovedali enostavnim, vseeno prišlo. Kajti telo bo tako zadrževalo manj tekočine, kar se bo pokazalo tudi na tehtnici. Telo enostavne ogljikove hidrate skladišči v obliki glikogena, ki nase veže vodo. Vsak gram ogljikovih hidratov v telesu veže od tri- do štirikrat več vode, kot znaša njegova teža. Skratka, če bo v organizmu manj vode, bo vrednost na tehtnici nižja. Ne boste več vedno lačni Predelani ogljikovi hidrati, ki so prisotni v belem kruhu, povzročijo nagel porast sladkorja v krvi in nato njegov upad. Kar pomeni, da ob zaužitju hitro pride do navala in nato tudi do upada zalog energije, hitro pa se po z njimi bogatem obroku pojavi tudi lakota. Prazne kalorije iz belega kruha zato raje nadomestite s takimi iz polnovredne moke, ki ohranja konstantnejšo energijo ter dlje zadržuje občutek sitosti. Vaša prebava bo boljša in imeli boste boljši spomin V nasprotju z izdelki iz polnovredne moke tisti iz predelane ne vsebujejo vlaknin, ki so potrebne za normalno delovanje črevesja in za dobro prebavo. Takoj ko boste izdelke iz bele moke nadomestili s celimi žiti, boste olajšali njeno delovanje in ne bo vas več tako pogosto mučilo zaprtje.



Ob tem ogljikovi hidrati predstavljajo gorivo za možgane, vendar le, kadar je raven energije v telesu konstantna, česar pa ne zagotavljajo enostavni, temveč sestavljeni. Tudi z vidika koncentracije in dobrega spomina je zato polnozrnati kruh boljša izbira.