Kaj bom danes jedla? Špinača

Špinača vsebuje res zelo malo kalorij, zato je odlična za vse, ki v teh dneh pospešeno hujšate. FOTO: Thinkstock



Narastek s špinačo



​Potrebujete: namočeno proseno kašo

kokosovo smetano

popečene koščke rdeče paprike

pokuhano špinačo

kvasne kosmiče

malo soli

jajce ali namočeno laneno semen

malo muškatnega oreščka

Priprava:

V odcejeno proseno kašo zmešajte špinačo, kokosovo smetano, kvasne kosmiče, jajce, nariban muškatni orešček, malo soli in na hitro popečene koščke rdeče paprike. Nadevajte na pekač, obložen s peki papirjem, ter na 180 zapecite do zlato rumene barve.

Sonček nas že toplo greje in na vrtu že raste špinača, ki je moja stalnica v kuhinji. Zaradi zelene barve in obilice klorofila je odlična pomoč proti pomanjkanju razpoloženja in energije, saj deluje kot pravi eliksir za kri. Špinača je resnično izjemna – klorofil vsrkava sončno energijo in je zelo podoben človeški krvi, razlikuje se le v glavnem atomu, ki je v klorofilu magnezij, v krvi pa železo. Ravno to je tisto, zaradi česar močno izboljšuje kri, pomaga pri obnavljanju celic, spodbuja imunski sistem, celicam dovaja kisik, pomaga k boljšemu vidu, deluje protirakavo, proti bakterijam in virusom, deluje na telo bazično in celo pomaga pri hujšanju. Klorofil pa sodeluje tudi pri dvigu železa in hemoglobina. Špinača vsebuje tudi veliko vitamina C, močnega antioksidanta, ki poleg tega, da krepi imunski sistem, pomaga pri obnavljanju in obnovi celičnih struktur ter spodbuja nastajanje kolagena, ki je nujen za lepo in čvrsto kožo, močne in zdrave nohte, bujne lase, gibljive sklepe in prožne kosti. V špinači pa je tudi veliko kalija, ki iz telesa odstranjuje presežek natrija, pomaga proti zabulosti in napihnjenosti, spodbuja presnovo ogljikovih hidratov v energijo ter pospešuje absorpcijo beljakovin v mišice. Pravzaprav vsebuje celoten spekter B-vitaminov, ki so nujni za pravilno tvorbo hormonov, B 9 ali folna kislina pa je obvezna za vse, ki načrtujete družino, ali tiste, ki ste že noseče oz. dojite, saj je ta vitamin ključen za pravilno izgradnjo možganov in njihovo dobro delovanje.Prav tako špinača vsebuje vitamin B 3 ali niacin, nujno potreben za delovanje več kot 300 encimov, spodbuja pa tudi tvorbo energije iz ogljikovih hidratov, beljakovin in maščob. Pomaga pravilnemu delovanju celic, skrbi za zdrav DNK-zapis ter preprečuje razmnoževanje mutiranih in rakavih celic. Špinača vsebuje res zelo malo kalorij, zato je odlična za vse, ki v teh dneh pospešeno hujšate. Prav tako je zaradi obilice vlaknin odlična za vse, ki imate težave s prebavo, ste zaprti, napihnjeni ali imate hormonske težave, saj spodbuja odstranjevanje presežke hormonov, pa tudi drugih strupov in odpadnih snovi ter preprečuje njihovo ponovno vsrkanje nazaj v krvni obtok. Zaradi vlaknin bomo po obroku s špinačo dalj časa siti, pomaga pa tudi pri nižanju previsokega glikemičnega indeksa in optimizira nihanje krvnega sladkorja. Špinača je zaradi magnezija odlična za mišice, zato nanjo ne pozabite vse ženske, ki imate menstrualne krče, morda endometriozo, vsi s težavami s srčnim ritmom, krči v nogah in s spanjem. Ker pa se v špinači skladišči nitrat iz zemlje, je raje ne pregrevajte, saj se s tem začne pretvarjati v nitrit, ki je zdravju škodljiv. Špinačo vedno kupite svežo, takšno, ki zraste na prostem, v zemlji, ki ni obdelana s strupenimi gnojili.