Jogurt niža tlak

Zaradi obilja beljakovin je jogurt izvrstno živilo za po napornem treningu.

Jogurt je popolno živilo, vsebuje precej kalcija in dobrih bakterij, ki uravnotežajo prebavo, krepijo kosti in tudi preprečujejo depresijo, pravijo raziskovalci. Ker smo še vedno v času prehladov in gripe, velja jogurt uvrstiti na vsakodnevni jedilnik, probiotiki namreč krepijo odpornost organizma in posledično preprečujejo zbolevanje, svetujejo strokovnjaki. Tristo gramov jogurta na dan tveganje, da bomo zboleli za prehladom, menda zmanjša za 25 odstotkov.Bakterija Lactobacillus rhamnosus niža simptome stresa, tudi anksioznosti, uživanje tega mlečnega izdelka koristi tudi zobem in zdravju srca. Redno uživanje jogurta namreč niža tveganje visokega krvnega tlaka, kaže ameriška raziskava, v kateri je sodelovalo 2000 ljudi. Če tri dni vsak dan zaužijemo 170 g jogurta, bomo za 31 odstotkov znižali tveganje za hipertenzijo, so ugotovili znanstveniki. Če se vrnemo k zobem: jogurt je izvrstno živilo za ohranjanje zdravja teh, saj krepi sklenino ter niža možnost nastanka kariesa, prav tako naj bi blažil slab zadah.Grški jogurt vsebuje obilo proteinov in ogljikovih hidratov, zaradi česar ga prehranski strokovnjaki priporočajo po končanem treningu. Beljakovine namreč omogočajo hitrejše okrevanje, poleg tega mišice postajajo močnejše. Beljakovine prispevajo tudi k občutku sitosti, če si jogurt privoščimo za zajtrk, bomo dlje siti in laže počakali do kosila. Poleg tega preprečuje nastanek osteoporoze: če ne zaužijemo dovolj kalcija, ga telo jemlje kostem, zato se lahko pojavijo različne težave z njimi. Kalcij, zlasti v kombinaciji z D-vitaminom, prispeva k ohranjanju kostne mase, predvsem je pomemben za ženske v menopavzi.