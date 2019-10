Jesen na krožniku

V juhi ali na žaru: buča je jesenska stalnica. FOTO: Guliver/Getty Images

Listje pada, z njim vred pa tudi naša energija, se zdi. Jesenska melanholija bo počasi prevzela naše dneve, kavč, odejica in topel čaj se zdijo marsikomu najboljši način preživljanja dni.Okrepite si telo, odpornost in dvignite energijo s primernimi živili, da boste tudi jeseni poletno energični in veseli. Sonce namreč naše telo preskrbi z D-vitaminom in prav pomanjkanje tega lahko ustvari občutek melanholije, a jesen ponuja rešitev. Poleg že dobro znanih virov tega vitamina (modre, mastne ribe) so tu še gobe. Vsebujejo betaglukane, ogljikove hidrate, ki pomagajo krepiti imunski sistem, mineral selen, ki je zelo močan antioksidant, in druge minerale in vitamine. Poleg gob nam gozd ponuja še slasten kostanj, naj bo pečen, kuhan ali kot pire ali sladica: bogat je z maščobnimi kislinami omega 3, vitamini skupine B in prehranskimi vlakninami.Jesen je bogata z živili, ki vsebujejo prav tista hranila, minerale in vitamine, ki jih telo potrebuje v tem letnem času. Odpornost bo krepilo in razpoloženje dvignilo sezonsko sadje in zelenjava: jabolka in hruške so sočni vir vitaminov in mineralov, pa blitva, špinača, ohrovt, ki naj bodo del zelenega jesenskega vsakdanjika. Jabolka lahko jemo za zajtrk, malico, večerjo, iz njih pripravljamo najrazličnejše sladice, sok, najpogosteje jih jemo kar take: dobro jih operimo in pojejmo kar z lupino, v tej se namreč skriva največ hranil, tudi flavonoidi, ki skrbijo za zdravje srca.Ne pozabite na šipek, ki ga ob obronkih gozdov in poljskih poteh naberemo kar sami: mali rdeči plodovi kar pokajo od obilja C-vitamina in drugih snovi, ki blagodejno vplivajo na prebavni sistem, mehur pa seveda odpornost.Jesenska prehrana je polna plodov, bogatih z dobrimi maščobami, večkrat nenasičenimi maščobnimi kislinami omega 3, ki so v orehih, mandljih, lešnikih, tudi pistacijah, ki so čudovita sestavina jesenskih in zimskih kolačev, tort, piškotov in izvrsten prigrizek med obroki. Blagodejni zdravstveni vpliv maščobnih kislin omega 3 je dobro znan, njihovo protivnetno delovanje bo našemu organizmu pomagalo pri obrambi pred virusi v sezoni gripe in prehladov.Ne pozabite na cvetačo, njen specifični okus (in vonj) nista vsem všeč, a je izvrstna zamenjava za krompir, na primer, ima malo ogljikovih hidratov in kalorij, zato pa precej hranil. Naredite lahko cvetačno juho, gosto in kremno, jo skuhate in zabeljeno z drobtinicami postrežete kot prilogo. Tudi brokoli naj bo pogosteje na krožniku, s samo 45 grami te zelenjave boste telesu zagotovili približno 70 odstotkov priporočene količine C-vitamina na dan. Jeseni so pogosto na jedilniku buče, kot juha, pečene ali kot sladica.Polne so antioksidantov in betakarotena, ki jim daje barvo, pa vitaminov A in C. Med priljubljeno jesensko zelenjavo spada tudi brstični ohrovt: vsebuje betakaroten, vitamina C in K, pa kalcij, kalij in fosfor in folno kislino. Rdeča pesa je od nekdaj zdravilo proti slabokrvnosti, nove raziskave pa so pokazale, da niža tudi krvni tlak in dobro dene jetrom.