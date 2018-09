Izdelki iz posnetega mleka niso boljši od polnomastnih

Dolga leta so strokovnjaki priporočali uživanje mlečnih izdelkov z manj maščobe in na drugi strani kritizirali polnomastne ter zato bolj kalorične mlečne jedi. Nedavno izvedena študija pa je postregla s presenetljivimi zaključki. Strokovnjaki so z njo namreč dokazali, da polnomastni izdelki pri ljudeh, ki jih uživajo, prav tako kot tisti iz posnetega mleka manjšajo tveganje za srčno-žilne bolezni ter za diabetes tipa dve, povzema časopis The Lancet, kjer so zapisali še, da je uživanje mleka in mlečnih izdelkov povezano z manjšim tveganjem za prezgodnjo smrt in za možgansko kap. Velik vzorec Raziskava je bila zasnovana na analizi podatkov o 136.000 odraslih posameznikih. Informacije o njihovi prehrani so zbirali v 21 državah na petih kontinentih. Nihče od sodelujočih na začetku ni imel težav s srcem, vsi pa so izpolnjevali vprašalnik o pogostosti uživanja mleka in mlečnih izdelkov. Študija je trajala devet let, med njenim potekom je umrlo ali za boleznimi srca obolelo 10.500 posameznikov. Polnomastno ali posneto Izkazalo se je, da vnos mleka in mlečnih izdelkov ni bil vzrok za omenjene bolezni. Nasprotno, ti so dokazano zmanjšali tveganje tako za nastanek omenjenih bolezni kot za prezgodnjo smrt. Ne glede na to, ali so sodelujoči uživali polnomastno ali posneto mleko ter mlečne izdelke. Bogastvo hranljivih snovi »Nekdaj se je domnevalo, da velika količina maščobe v krvi poveča količino slabega holesterola, vendar mlečni izdelki vsebujejo tudi druge, zdravju prijazne snovi, kot so beljakovine, vitamin K, kalcij in magnezij,« so ob zaključku zapisali strokovnjaki s kanadske univerze McMaster in dodali, da ima na zdravje ljudi pozitiven vpliv tako polnomastno kot posneto mleko.