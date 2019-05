HPV ogroža oba spola

Večino okužb z različnimi genotipi HPV lahko preprečimo s cepljenjem. FOTO: Guliver/Getty Images

Cepljenje deklic in dečkov proti okužbi s HPV je najučinkovitejša preventivna metoda, se strinjajo Jaka Šikonja, Fani Čeh, Mojca Miholič in Špela Smrkolj. FOTO: Katarina Veselič

Moški niso le prenašalci

Vse okužbe ne izzvenijo



Večina spolno aktivnih ljudi se vsaj enkrat v življenju okuži z enim od HPV. Okužba v večini primerov izzveni brez posledic v letu ali dveh, lahko pa se pojavijo genitalne bradavice pri obeh spolih, po dolgotrajni okužbi z nevarnimi tipi HPV tudi predrakave in rakave bolezni. »Raka na materničnem vratu v populaciji ne bo možno nikoli odstraniti, če ne bodo sočasno zaščiteni tudi fantje oziroma moški. Zanje nimamo nobenih preventivnih presejalnih ukrepov za bolezni, ki jih povzroča HPV, za ženske pa je poleg cepljenja še presejalni program ZORA,« pravi zdravnica Mojca Miholič, ki z zadovoljstvom ugotavlja, da je zadnje leto zelo poraslo zanimanje za cepljenje proti HPV zlasti pri mlajših študentih.

Strokovna javnost je enotna glede cepljenja tako dečkov kot deklic, saj je cepivo varno in učinkovito.

Na to so na okrogli mizi o cepljenju proti okužbi s humanimi papiloma virusi (HPV) opozorili, spec. druž. med. in strokovna vodja Zdravstvenega doma za študente UL prof. dr., spec. ginekologije in porodništva, predstavnik projekta Virus iz Društva študentov medicine Slovenijeter strokovna sodelavka Zveze slovenskih društev za boj proti rakuOkužba s HPV je najpogostejša spolno prenosljiva okužba žensk in moških, a je ne prištevamo med klasične spolne bolezni. Ne prenaša se samo s spolnimi odnosi, temveč tudi z drugimi stiki, pri prehodu skozi porodni kanal se lahko prenese na plod. Družina HPV ima več kot 200 predstavnikov, med katerimi je večina nenevarnih.Preostale razvrščamo med nizkorizične (povzročajo neprijetne in ponavljajoče se genitalne bradavice) in visokorizične (če je okužba dolgotrajna, lahko vodijo v razvoj različnih vrst raka). Čeprav največkrat posebej omenjamo raka materničnega vratu, lahko okužba povzroči tudi raka zunanjih spolovil, nožnice, zadnjika, penisa in grla.Dobra novica je, da se je pred okužbo pri nas mogoče učinkovito zaščititi že od šolskega leta 2006/07, ko je država uvedla brezplačno cepljenje šestošolk. Prav tako je brezplačno za zamudnice do dopolnjenega 26. leta, ki se bodisi niso cepile bodisi niso prejele vseh odmerkov cepiva.Zadnja leta je na voljo tudi devetvalentno cepivo, to za daljše obdobje zaščiti pred devetimi najbolj nevarnimi genotipi HPV, ki so krivi za več kot 90 odstotkov nevarnih okužb. A ker se s HPV ne okužijo in jih ne prenašajo samo ženske, temveč tudi moški, strokovnjaki že vrsto let opozarjajo, da bi bilo treba brezplačno cepljenje čim prej omogočiti tudi fantom. Nekatere občine (prva je bila Idrija) so za to poskrbele same. Nacionalni inštitut za javno zdravje zdaj pripravlja razširitev programa tudi na dečke te starosti; udeleženci okrogle mize upajo, da bo brezplačno cepljenje dvanajstletnikov omogočeno najpozneje v prihodnjem šolskem letu.Cepljenje moške populacije je priporočljivo tudi zato, ker je imunski odziv moških slabši kot pri ženskah: necepljene ženske se s HPV okužijo redkeje kot necepljeni moški. A na boljše obrambne sposobnosti žensk se ne gre zanašati, saj samo za rakom materničnega vratu pri nas vsako leto zboli od 100 do 120 žensk, od 40 do 50 jih zaradi tega umre. Za okužbo s HPV zdravila ni, zato lahko zdravijo samo posledice. Najbolj učinkovita je zaščita pred prvimi intimnimi stiki, tako je v telesu pravočasno pripravljena zadostna količina protiteles za spopad z morebitno okužbo. Smiselno je tudi cepljenje že spolno dejavnih, tudi če smo že okuženi s posameznimi tipi, se s cepljenjem zaščitimo pred preostalimi.Nekateri starši se ne strinjajo s cepljenjem, a udeleženci okrogle mize se strinjajo, da s tem otroka prikrajšajo za edinstveno možnost zaščite, ki je varna in dokazano preprečuje nekatere vrste raka. Nemški zdravnik virolog prof. dr.je za odkritje povezave med okužbo s HPV in rakom materničnega vratu leta 2008 dobil Nobelovo nagrado!