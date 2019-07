Goli v postelji

Zdi se, da ima spanje v pižami več pomanjkljivosti, kot se jih zavedamo, mnoge raziskave so namreč pokazale, da je pod odejo bolje biti – gol. A po raziskavah le 30 odstotkov ljudi spi golih: tako, pravijo, se počutijo bolje. Znanstveniki in zdravniki pa jim pritrjujejo.



Več različnih študij je razkrilo, da večina bolje spi pri nižjih kot višjih temperaturah. Med spanjem se nam telesna temperatura zniža, pada tudi raven kortizola v telesu, pojasnjujejo strokovnjaki, ki je lahko vzrok za več zdravstvenih težav. Kadar nam je prevroče, postanemo nemirni, zato tudi težje zaspimo. Spanec nam torej moti vse, kar ovira proces naravnega ohlajanja telesa, denimo debele odeje in tudi pižame. A niti preveč hladno nam v postelji ne sme biti, temperatura v spalnici naj bi bila od 15 do največ 23 Celzijevih stopinj, idealnih pa naj bi bilo 18.



Nekateri pravijo, da se, če spimo goli, bolje počutimo v svoji koži in se bolje povežemo s svojim telesom. Pa tudi s partnerjem: zelo seksi je, ko goli zlezemo pod odejo in na svoji koži občutimo kožo partnerja ali partnerice. Stik kože s kožo spodbudi sproščanje hormonov endorfina in oksitocina. In čeprav študij na to temo ni veliko, mnogi trdijo, da se goli počutijo bolj privlačne kot v pižami ali trenirki.



Znanstveniki s kalifornijskega inštituta v Los Angelesu so dokazali, da spanje v spodnjicah, zlasti tesnih, spodbuja razvoj bakterij. Za ženske je torej bolj zdravo, če spijo gole. In tudi za spermije je boljše, so nedavno odkrili finski znanstveniki: kakovost spermijev se slabša, če je moškim v predelu testisov pretoplo.



Tudi videz kože je boljši, zlasti če je kakovostno ležišče, ki ni polno umetnih materialov. Koža na kakovostnem ležišču laže diha, kar ji pomaga pri hitrejši regeneraciji, saj ponoči, pri nižji temperaturi, raven kolagena raste, rezultat pa je lepa in zdrava koža.