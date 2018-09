Dvajset sekund

GETTY IMAGES/MIXA Dober zgled je za otroka najboljša popotnica.

Higiena rok in kašlja

Poleg vzdrževanja dobrega imunskega sistema je skrb za čiste roke eden najpomembnejših preventivnih ukrepov pri preprečevanju širjenja mikrobov in potencialnih okužb. Številne bolezni se širijo prav prek kontaminiranih rok, ki so glavni prenašalec mikrobov na različne površine in ljudi. Zato je zelo pomembna higiena rok in kašlja, pravijo na NIJZ. Na DDS svetujejo, da takrat, kadar milo in voda nista na voljo, uporabimo sredstvo za razkuževanje rok, ki vsebuje vsaj 60 odstotkov alkohola.

Dober zgled

GETTY IMAGES/ISTOCKPHOTO Če si ob prihodu domov ne umijete rok, mikrobe prenašate po vsem stanovanju.

Aktiven sodoben človek se v samo pol ure dotakne do 300 različnih površin, na katerih se lahko zadržujejo za zdravje nevarni mikroorganizmi.

GETTY IMAGES/ISTOCKPHOTO Ob prehladu uporabite papirnat robček; po uporabi ga zavrzite, roke pa umijte z milom. FOTOgrafije: Guliver/Thinkstock

Čeprav nas zdravniki in drugi strokovnjaki pogosto opozarjajo na pomen čistih rok, mnogi ne verjamejo, da nas umivanje varuje pred mikroorganizmi, ki so lahko tudi usodni. Samo okoli sebe poglejmo, pa bomo hitro ugotovili, da je veliko ljudi packov. Veliko si jih ne umije rok po uporabi javnega ali domačega stranišča (potrjeno tudi z raziskavami), po prihodu domov (pomislite, česa vse ste se dotaknili!), po prijemanju jajc in surovega mesa … Mnogi še vedno kašljajo in kihajo v dlan namesto v rokav in z njo veselo prenašajo bakterije in viruse na predmete, ki se jih dotikajo tudi drugi. Kljub opozorilom, da se ob gripi in drugih nalezljivih boleznih najprej po telefonu posvetujemo z zdravstvenim osebjem in se držimo njihovih navodil, marsikdo rine k zdravniku in tako okužbi izpostavlja še druge. Koliko ljudi poznate, ki si pred kosilom v gostilni umijejo roke? Večina zamahne z roko, češ, brez pretiravanja, ko sliši nasvet, da je po prihodu domov pametno razkužiti mobilni telefon. Da ne govorimo o slinjenju prsta med preštevanjem denarja. Primerov je nič koliko. Po podatkih Dezinfekcijskega društva Slovenije (DDS) se aktiven sodoben človek samo v pol ure dotakne tudi do 300 različnih površin, na katerih se lahko zadržujejo za zdravje nevarni mikroorganizmi.Na Nacionalnem inštitutu za javno zdravje (NIJZ) pojasnjujejo, da se na koži rok poleg stalno prisotne mikrobne flore občasno lahko zadržujejo tudi mikroorganizmi, ki pridejo na kožo rok ob stiku z drugimi deli telesa, drugimi ljudmi ali ob stiku z okoljem. In prav ti mikroorganizmi so največkrat vzrok za različna obolenja. Na srečo jih lahko odstranimo s preprostim ukrepom, kot je temeljito umivanje rok, in tako preprečimo razvoj bolezni.Zlasti skrbno si jih moramo umiti pred pripravo jedi, med pripravljanjem in po njem, še posebno dosledno, če prijemamo surovo meso, jajca, morske školjke, svežo neočiščeno zelenjavo ali sadje, pred jedjo, preden koga hranimo, pred nego in po negi bolnika v domačem okolju, pred oskrbo rane, ureznine, udarnine, ko je koža poškodovana, in po njej, po menjavi plenic ali po brisanju in umivanju otroka po uporabi stranišča, po smrkanju, kihanju, kašljanju (če smo uporabili robec, sicer to naredimo v rokav in ohranimo roke čiste), po dotikanju živali (tudi hišnih ljubljenčkov, akvarijskih živali) ali živalskih odpadkov, po dotikanju odpadkov ter ob prihodu domov. Še posebno pomembno je dosledno in vestno umivanje ob pojavu različnih obolenj.Pred umivanjem odstranimo nakit.Roke pod tekočo, najbolje toplo vodo najprej dobro zmočimo (tako odplaknemo kar precej mikroorganizmov in miljenje je bolj učinkovito), milimo jih vsaj 20 sekund in se posvetimo vsem predelom, nato jih temeljito speremo in do suhega obrišemo s papirnato brisačo ali s svojo brisačo za roke, ki jo pogosto menjamo. Pipo zapremo s komolcem ali papirjem in ne z umito roko, še posebno če nismo doma, poudarjajo na NIJZ. Ker se otroci veliko naučijo s posnemanjem odraslih, je zelo pomembno, da jih z dobrim zgledom in spodbudo navajamo tudi na higienske navade, ki so preproste, a zelo učinkovite.