Dovolj sta dve minuti na dan

Če boste intenzivni, vam na sobnem kolesu ni treba sedeti več ur. FOTO: Guliver/Getty Images



Rezultat?

Samo nekaj minut visokointenzivne vadbe naj bi bilo tako dobrodošlo za posameznika kot daljše miganje, vsaj na celični ravni, kaže nedavna manjša raziskava, objavljena v American Physiological Society. Na avstralski univerzi Victoria so namreč dokazali, da ima dve minuti intenzivnega poganjanja pedalov na sobnem kolesu, t. i. spininga, takšen vpliv na celice kot lahkotnejše polurno kolesarjenje.Seveda ne govorimo o kurjenju kalorij, oblikovanju postave in pridobivanju mišične mase, za te procese pač ni bližnjic, ampak o pozitivnem vplivu na celice oziroma membranske strukture v njih, mitohondrije; rečemo jim tudi celične elektrarne, saj se v njih pokurijo maščobe in ogljikovi hidrati, telo pa tako dobi energijo. Ko se staramo, se upočasnjuje tudi delovanje mitohondrijev, telo ima čedalje manj energije ...Znano je, da fizična dejavnost spodbuja mitohondrije, da bolje delujejo in se podvajajo, s tem imajo celice na voljo več energije, po zadnjih podatkih sodeč pa naj bi se to zgodilo v krajšem obdobju, kot smo mislili doslej – če je vadba dovolj intenzivna. Raziskovalci so spremljali zdrave mlade prostovoljce na sobnem kolesu; najprej so vadili pol ure, a z zmernim tempom, čez en teden pa so sprintali na vso moč, a le štirikrat po pol minute, vsakič je sledil odmor, dolg štiri minute in pol. Merili so količino energije, ki so jo porabili, in primerjali stanje mitohondrijev v njihovih stegenskih mišicah pred vadbo in takoj po njej.Odziv mitohondrijev v obeh skupinah je bil zelo podoben, učinek na celični ravni je bil tako rekoč enak po polurni zmerni vadbi in dveminutni visokointenzivni, narejeni v polminutnih intervalih. »Dodali smo kamenček v mozaik spoznanju, da lahko z že nekaj intenzivnimi minutami na dan izboljšamo zdravje in delovanje celic ter s tem celotnega telesa,« so zapisali avtorji.