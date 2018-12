Dobrodejna eterična olja

Parne inhalacije z eteričnimi olji niso priporočljive za astmatike in otroke, mlajše od dveh let.

Pozimi najbolj koristijo eterična olja iglavcev, čajevca, evkaliptusa, lovorja, mirte, sivke, rožmarina, limone, bosvelije.

Kopel, inhalacije, izpiranje

Sproščeni prazniki



S pravo kombinacijo EO lahko december naredimo še bolj prazničen. Stanovanje in oblačila (narahlo tudi darilni papir in voščilnice) popršimo z naravno božično dišavo, svetuje Ana Ličina. V 50-ml stekleničko z razpršilom damo žlico alkohola (najbolje vodke, ker je brez vonja), nato nakapljamo 20 kapljic EO pomaranče in pet kapljic EO cimeta, lahko še pet kapljic EO klinčkov in potem do vrha nalijemo destilirano vodo. Pred uporabo pretresemo. Zaradi cimeta, ki je zelo dražeč za kožo, pršimo le po predmetih. Za sproščujoč zaključek leta priporoča masažno olje za razvajanje: 50 ml mandljevega olja zmešamo z desetimi kapljicami EO pomaranče in tremi kapljicami ilanga ali jasmina.

Novoletne voščilnice in okrasne predmete iz nelakiranega lesa, filca, kamna ali gline lahko odišavimo s kapljico nerazredčenega brezbarvnega eteričnega olja, denimo sivke.

Pozimi, ko več časa preživimo v zaprtih prostorih in pogosteje zbolevamo, je zelo pomembno, da večkrat na dan dobro prezračimo in si pogosto umivamo roke. Nadvse dobrodošla so tudi eterična olja (EO), zlasti tista, ki delujejo protimikrobno. Na prodaj je veliko slabih izdelkov in ponaredkov, zato je najbolje, da EO kupujete v prodajalnah z ekološkimi pridelki in izdelki ter lekarnah. Res je, da niso poceni, a ker jih uporabljamo po kapljicah in pravilno shranjena (dobro zaprta v hladilniku) več mesecev, si jih lahko privošči skoraj vsak. Ker je treba imeti za pravilno in varno uporabo teh olj nekaj znanja, je za začetek dovolj, da imate doma eno ali dve najosnovnejši in se omejite le na inhaliranje, nanosu na kožo ali celo uživanju pa se izognite, svetujeiz zavoda Šola aromaterapije.Najvarnejša je uporaba v izparilniku (svečka greje vodo z eteričnim oljem) ali še bolje v električnem razpršilniku (varnejši za uporabo ponoči in če imate otroke). Pri težavah z dihalnimi potmi priporoča EO iglavcev, čajevca, evkaliptusa, lovorja, mirte, sivke, rožmarina, limone, bosvelije. »Vsa našteta lahko med seboj kombiniramo, zelo dobro se recimo ujameta rožmarin in limona. V vodo kanemo največ od tri do pet kapljic, denimo po eno jelke, mirte in čajevca.«Ko čutimo, da se nas nekaj loteva, si, če le je mogoče, takoj vzamemo čas zase, svetuje sogovornica. Veliko počivamo, pijemo topel čaj z limono in medom, morda vzamemo še vitamin C. Pred spanjem si pripravimo vročo kopel: v vodo zamešamo žlico medu z osmimi kapljicami EO čajevca, ki spodbuja delovanje imunskega sistema, deluje protivirusno, protiglivično in protibakterijsko.Ob večjih težavah (prehlad, zamašen nos, oteženo dihanje) so koristne parne inhalacije (kupljen inhalator ali domača različica – z brisačo pokriti nad skledo z vročo vodo): v vodo kanemo od dve do tri kapljice EO evkalipta, ne več. Poznavalka parne inhalacije z EO odsvetuje astmatikom in otrokom do dveh let starosti; zanje je bolj primerno inhaliranje nerazredčenih vročih hidrolatov, na primer rožmarina, šetraja, timijana (hidrolat je stranski proizvod pri izdelavi eteričnih olj). Zamašenemu nosu dobro dene tudi uporaba žepnega inhalatorja; vanj kanemo le dve kapljici poprove mete.Odrasli in večji otroci si lahko pomagajo tudi z jala neti krijo – ajurvedsko metodo izpiranja nosu. »V posodico s tulcem nalijemo slano vodo in dodamo žlico hidrolata timijana. Koristi predvsem pri vnetju sinusov in ušes.«