Disleksijo lahko obvladamo

Znani in disleksija

Da disleksija ne sme ovirati uspeha in dosega začrtanih ciljev, poudarjajo tudi številni zvezdniki, ki jih je doletela ta tegoba: Jennifer Aniston, Steven Spielberg, Whoopy Goldberg, Mohamed Ali, Keira Knightley, Jay Leno, Richard Branson. Z motnjo so živeli in ustvarjali tudi Leonardo da Vinci, Napoleon, Winston Churchill, Carl Jung, Albert Einstein in Thomas Edison.

Manj stigme kot nekoč

Z ustrezno podporo lahko disleksijo obvladuje.

Lahko je dedna

Stara kot človeštvo

Motnja doleti od 5 do 10 odstotkov populacije.

Največkrat jo opazimo kot težave pri branju, pisanju in pravopisu, mnogi še vedno zmotno domnevajo, da je povezana s posameznikovimi intelektualnimi sposobnostmi in celo ekonomskim ter družbenim statusom. A to ne drži. Disleksija doleti od pet do deset odstotkov populacije, novodobne metode in spoznanja pa učni proces otrokom občutno olajšajo, če seveda starši in učitelji sodelujejo z roko v roki.Disleksiji, najpogostejši učni težavi, dandanes posvečamo veliko več pozornosti kakor včasih, otroci, ki jih doletijo težave, pa niso več stigmatizirani kakor nekoč; kot poudarjajo v ljubljanskem Centru Motus, disleksija ni bolezen, temveč stanje delovanja možganov, po večini pa se pokaže pri ljudeh, ki imajo povprečen ali celo nadpovprečen intelektualni potencial. Otrok pogosto že v prvih letih osnovne šole kaže določena odstopanja, kot sta oteženo branje in pisanje, velikokrat pa se začne primerjati s hitreje napredujočimi vrstniki, kar je seveda slabo za njegovo samopodobo. Učenec z disleksijo ima težave s prepisom učne snovi s table v zvezek, lahko zamenjuje levo in desno stran, dosega visoke dosežke na ustnem preverjanju znanja, medtem ko so napisnem dosežki slabši, ima težave z urejanjem zvezkov in učne snovi, s časovno orientacijo, pogosto se zasanja, ima težave z ohranjanjem pozornosti in zbranosti, težje sledi navodilom, naporno je načrtovanje dela, obdelovanje informacij počasno, usmerjena pozornost slabša ... Pri prepoznavanju in obravnavi motnje je nujno izhajati iz posameznikovih močnih področij, treba pa se je zavedati, da se motnja od posameznika do posameznika razlikuje. Kot pojasnjujejo v Centru Motus, se disleksija – stroka ji je 4. oktobra namenila mednarodni dan, od 7. do 13. oktobra pa bo evropski teden ozaveščanja o disleksiji, v ospredju bo spodbujanje oseb z motnjo v šoli in na delovnem mestu – pogosto kaže v kombinaciji z drugimi težavami, kot je disgrafija, za katero je značilna otežena grafomotorika.Vzrokov za disleksijo je lahko več, ni pa motnja posledica poškodbe ali okvare, kot mnogi še vedno zmotno mislijo, raziskave celo kažejo, da je lahko genetska; če jo ima eden od staršev, je več možnosti, da jo bo razvil tudi otrok. Kot rečeno, ni bolezen, zato je ni mogoče zdraviti, se pa ji je mogoče prilagoditi in z ustreznimi podpornimi treningi obvladovati ter ustrezno zmanjševati težave, seveda zgodnejše odkrivanje omogoča doseganje boljših rezultatov. Za to je nujno sodelovanje vseh pomembnih deležnikov v otrokovem življenju, staršev, učiteljev, strokovnjakov, specialnih pedagogov, ki se morajo poenotiti pri strategijah in pri izbranih metodah vztrajati ter krepiti otrokova močna področja.