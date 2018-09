10 živil, ki so pri zaprtju v veliko pomoč

Zaprtje se lahko pojavi v katerem koli obdobju življenja in ob vsaki priložnosti, največkrat pa je posledica neprimerne prehrane, premajhnega uživanja tekočine, preveč sedenja, velikokrat pa ga izzovejo tudi spremenjen življenjski ritem in potovanja. Če se občasno pojavlja tudi pri vas, ga skušajte odpraviti s primernimi živili. Teh 10 vam bo v pomoč. Sladki krompir Vsebuje precej vlaknin, v skodelici sladkega krompirja jih je štiri grame, zato blagodejno vpliva na prebavila. Zaradi vitamina A pa je odličen tudi za lepo kožo in zdrave oči. Brokoli Brokoli je tudi dober vir vlaknin, vitaminov K, C in B9 (folna kislina) ter pozitivno vpliva na prebavo in na splošno zdravje, vendar le če ni prekuhan. Najboljše ga je kratek čas kuhati na pari. Jabolka Pektin v njih deluje odvajalno, za dobro prebavo pa skrbijo tudi vlaknine. V srednje velikem jabolku je teh 4,4 grama. Hruške Čeprav hruške ob zaprtju na misel pridejo le redkim, so tudi te tedaj dobrodošlo živilo, saj je v srednje veliki hruški kar 6,6 grama vlaknin. Leča Ta stročnica ima veliko moč. V skodelici kuhane leče je namreč 15,6 grama vlaknin, kar je skoraj polovica dnevno priporočenega odmerka. Poleg tega tolikšna količina leče vsebuje skoraj 18 gramov beljakovin. Maline V 240 gramih (približno skodelica) malin je osem gramov vlaknin. Zato so odličen medobrok, skrbijo pa za dobro prebavo in zdravje srca. Lupinasti plodovi Večina lupinaste plodove povezuje z zdravimi maščobami, dejstvo pa je, da vsebujejo tudi veliko vlaknin. V 30 gramih mandljev je teh 3,5 grama. Fige Vseeno je, ali si privoščite suhe ali sveže, s tremi do petimi figami telesu zagotovite pet gramov vlaknin. Špinača V skodelici špinače so štirje grami vlaknin, ob tem pa še veliko magnezija, ki prav tako pomaga pri odpravljanju zaprtja. Ovsena kaša Ob težavah s prebavo je ovsena kaša odlična za zajtrk. V četrtini skodelice ovsene kaše je do pet gramov vlaknin in zato pozitivno vpliva na prebavo. Z dodatkom fig ali drugega sadja pa je še učinkovitejša.