10 jetrom najkoristnejših živil

Kar koli pojemo ali popijemo, gre skozi naša jetra. Prav zato je ta organ najdovzetnejši za učinke nezdravega načina življenja in nepravilne prehrane. Mastna, pražena hrana in alkohol so njegovi največji sovražniki, na drugi strani pa so živila, ki spodbujajo delovanje jeter in skrbijo za njihovo zdravje. Kaj imajo jetra najbolj rada Česen: spodbuja nastajanje jetrnih encimov, ki pomagajo pri izločanju strupenih snovi iz telesa.

Citrusi: bogati so z vitaminom C, močnim antioksidantom, ki jetrom pomaga pri absorpciji in predelavi škodljivih snovi.

Rdeča pesa in korenje: oboje je bogato s flavonoidi in betakarotenom. Ti spodbujajo delovanje jeter.

Zeleni čaj: katehin v njem čisti telo in pomaga jetrom pri opravljanju njihovih nalog.

Zelena listnata zelenjava: špinača, ohrovt, blitva, solata in podobno vsebujejo klorofil, ki nevtralizira strupene snovi v telesu in spodbuja njihovo izločanje.

Ananas: bogat je z vitaminom C in je naravni diuretik, pod vplivom katerega se iz telesa izločajo strupene snovi.

Meta: tudi listi meti so bogati s flavonoidi, ki delujejo kot močan antioksidant.

Ingver: močan zaveznik zdravja, tudi jeter, saj spodbuja presnovo in izločanje maščob iz telesa.

Orehi: vsebujejo veliko maščob omega 3 in aminokislin, ki pomagajo v procesu razstrupljanja.

Zelje: tako kot brokoli in cvetača tudi zelje spodbuja delovanje jetrnih encimov, ki pospešujejo in uravnavajo njihovo delovanje.