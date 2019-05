Demenca ni neizbežna

Da bi znižali tveganje demence, bi se morali redno gibati, zdravo jesti in zmanjšati uživanje alkohola, sporoča Svetovna zdravstvena organizacija (SZO) in še, da je treba nadzorovati zvišan krvni tlak ter debelost. V Sloveniji živi od 32.000 do 33.000 ljudi z demenco, po svetu jih je več kot 50 milijonov, ta številka pa naj bi bila visoka tudi zato, ker je populacija vse starejša, do leta 2050 se bo potrojila na 152 milijonov!



Pri preučevanju obstoječih dokazov so raziskovalci potrdili, da je največji dejavnik tveganja za demenco starost, pa vendarle ne gre za neizbežno posledico staranja. Čeprav je ni mogoče zdraviti ali 100-odstotno preprečiti, imajo tisti, ki zdravo živijo, manjše možnosti za bolezen. Obstaja torej povezava med razvojem upada spomina in intelektualnih funkcij in dejavniki tveganja, povezanimi z življenjskim slogom, denimo fizično neaktivnostjo, kajenjem, nezdravim prehranjevanjem ter zlorabo alkohola. Glede prehrane tudi sicer kot najbolj zdravo izbiro SZO priporoča sredozemsko, ki vsebuje veliko sadja in zelenjave, oreškov, stročnic, riža, rib. Najbolj ogroženi bolniki bi morali ves čas skrbeti za čim bolj aktivne možgane, o uživanju prehranskih dopolnil, vitaminov B in E ter maščobnih kislin omega 3, za zdravje možganov pa ni zadostnih znanstvenih dokazov. A žal so tudi med tistimi, ki upoštevajo priporočila, taki, ki bodo zboleli. Pomembno vlogo pri razvoju bolezni, kot je alzheimerjeva (to ima več kot 60 odstotkov vseh bolnikov z demenco), ima tudi gensko nagnjenje, in čeprav ne moremo spremeniti genov, ki jih podedujemo, lahko vendarle naredimo vse, da se bolezni ognemo. Kot rečeno, je neozdravljiva, bolniku, večinoma so to starejši, na koncu vzame življenje. Sicer pa velja, da kar je dobro za srce, koristi tudi možganom.