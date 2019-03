Cimet in med: kombinacija, ki premaguje številne težave z zdravjem

Cejlonski cimet in naravni med sta neprecenljiva darova narave. Združena pa premoreta še več moči, kot vsak zase. Kaj vse zmore kombinacija teh dveh živil? Pospešuje prebolevanje gripe in prehlada Ker cimet in med vsebujeta močne antioksidativne, protivirusne in protibakterijske snovi, skupaj pripomoreta k hitrejšemu okrevanju pri gripi in prehladu. Žlici medu dodajte pol žličke cimeta in si mešanico pred obrokom privoščite trikrat na dan. Pomirjata kašelj in krepita odpornost Da bi ublažili nadležen kašelj, čaju dodajte žlico medu ter pol žličke cimeta ali trikrat na dan skodelici tople vode dodajte omenjeno količino medu in cimeta. Skrbi za zdravo ožilje in srce V eni od študiji se je izkazalo, da je z rednim uživanjem cimeta mogoče za 30 odstotkov znižati količino trigliceridov ter slabega holesterola v krvi. Prav povišana raven teh je glavni vzrok za srčno-žilne bolezni. K zdravju srca in ožilja zaradi svojih sestavin pripomore tudi med in skupaj sta zato še močnejša, kot vsak sam. Pomaga pri artritisu Oboleli za artritisom, ki vsak dan zaužijejo skodelico tople vode z dvema žličkama medu in eno žličko cimeta znatno ublažijo simptome omenjene bolezni, so dokazali na univerzo Kopenhagen. Blaži simptome alergij Med krepi odpornost in blaži simptome alergije na prah in pršice, ki lahko vodijo v astmo, dermatitis in druge težave. Tudi cimet je močno orožje proti tovrstnim alergijam. Premaguje prebavne težave Med v kombinaciji s cimetom pomaga pri prebavnih težavah kot so zaprtje, slabost, hkrati spodbuja zdravljenje bakterijskih okužb prebavil. Naravno zdravilo proti mozoljem Dokazano je, da cimet zaviralno deluje na bakterijo Staphilococcus epidermidis, ki je pogosto odgovorna za akne. Tudi med deluje protibakterijsko, hkrati spodbuja obnovo kože, preprečuje gube in skrbi za zdravje polti.

Na akne nanesite mešanico iz žličke medu in enake količine cimeta, počakajte 20 minut, nato sperite kožo. Po nekaj uporabah bo izboljšanje več kot opazno. Pripomore k hujšanju Ta neverjetna kombinacija pomaga tudi pri izgubi teže, saj pospešuje presnovo in prepričuje napade lakote. Skrbi za zdrave dlesni Med in cimet blagodejno vplivata na oralno zdravje. Vodi dodajte žlico medu in žličko cimeta ter izpirajte ustno votlino. Strokovnjaki so dokazali, da je na takšen način mogoče za 35 odstotkov zmanjšati vnetje dlesni.