Če imate radi pekoče, potem delate dobro za svoje srce

Uživanje čilija znižuje holesterol, spodbuja delovanje srca in ožilja, povečuje prekrvavljenost, razbija krvne strdke.

Čili, pekoča paprika iz družine Capsicum, je priljubljen zaradi pekočega okusa, ki je nepogrešljiv del mnogo jedi in za katerega je odgovorna sestavina kapsaicin: več kot ga vsebuje, bolj pekoč je.To se meri v enotah po Scovillu (sladka paprika ne vsebuje niti ene enote, jalapeno od 2500 do 5000 enot, čili guntur od 30.000 do 50.000, infinity čili pa od 855.000 do 1,500.000 enot). Veliki ljubitelji pekočega so Indijci, Vietnamci, Mehičani, večina ima raje zmerno pekoč okus, ki izboljša okus jedi. Poleg tega ima številne zdravstvene blagodati. Svež vsebuje veliko vitaminov C, A in E pa železo in kalij.Deluje protivnetno, zato naj bi redno uživanje čilija preprečevalo artritis pa tudi bolečine, povezane s tem stanjem. Raziskave so pokazale, da uživanje čilija niža nivo slabega holesterola in trigliceridov ter preprečuje nastajanje krvnih strdkov, torej varuje zdravje srca in ožilja.Po ajurvedi naj bi pekoč okus stimuliral apetit in izboljševal prebavo. Hrana, ki jo dobro prebavljamo, daje telesu nujno potrebna hranila in energijo, tista, ki je ne, pa ustvarja strupe, zato je po ajurvedi dobra prebava ključna za naše zdravje. Tudi hujšanje naj bi spodbujalo uživanje čilija: njegov pekoč okus ustvarja toploto v telesu, ta proces zahteva potrošnjo dodatnih kalorij, posledica tega pa je izguba maščobnih oblog.Kapsaicin dobro deluje pri okužbah zgornjih dihalnih poti, ker odstranjuje sluz, zlasti koristi pri prehladu, tudi glavobol naj bi umirjal. Čili zavira raka prostate, so pokazale raziskave: kapsaicin uničuje rakave celice. Po štiritedenski terapiji s kapsaicinom se je ustavila rast celic raka prostate, tumor se je zmanjšal.Dolgo je veljalo, da uživanje začinjene, pekoče hrane povzroča čir na želodcu, danes pa je potrjeno, da pekoče paprike ne povzročajo čirov, ravno nasprotno, preprečujejo jih, saj uničujejo škodljive bakterije in stimulirajo nastajanje varovalnih želodčnih sokov.Pri ljudeh, ki imajo težave z želodcem, lahko uživanje pekočega poslabša težave in izzove bolečino. Uživanje čilija naj bi preprečevalo tudi diabetes tipa 2: po študiji, objavljeni v publikaciji American Journal of Clinical Nutrition, naj bi reden vnos čilija nižal potrebo organizma po sproščanju inzulina, s katerim se niža nivo sladkorja v krvi po obroku.A čeprav je pekoča paprika zdravilna, z njo ne pretiravajte, prekomerni vnos pekočega ima po ajurvedi lahko negativne posledice za zdravje. Zadostuje ena ali dve žlički na dan. A ker kapsaicin izboljšuje razpoloženje in niža tveganje smrti (če ga jemo od tri- do sedemkrat na teden, za 14 odstotkov), si ga le privoščimo.