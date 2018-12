Brezhibno naličeni

Popoln ten

Rdečilo za ličnice v odtenku breskve z zlatim leskom da obrazu svež, spočit in vesel videz.

Ličenje oči



Senčenje in osvetljevanje

FOTO: Guliver/Getty Images



Pika na i

Ličenja se lotite približno eno uro pred dogodkom. Obraz očistite, navlažite in naredite nežen piling. S krožnimi gibi nežno drgnite kožo na obrazu, vratu in lahko tudi dekolteju. Izognemo se le predelu okrog oči, ker je koža tukaj tanjša in občutljivejša. »Piling nam bo pomagal, da se znebimo odmrle kože, in bo naredil povrhnjico bolj gladko,« pojasnjuje umetnica ličenja. Nego nadaljujemo z nanosom maske. »Masko izberemo vedno glede na potrebe naše kože. Univerzalna izbira je vlažilna maska, ki koži povrne vlago, jo nahrani in malce napne. Priporočam maske, ki so napojene z vlažilnimi snovmi na posebnem papirju, kot je denimo moisture bomb iz Garniera,« svetuje.Po uporabi maske obraz speremo in dobro navlažimo s kremo, primerno za naš tip kože. Za večjo obstojnost nanesemo osnovo. »Običajno zadostuje količina zrna graha,« pravi umetnica ličenja. Sledi nanos tekoče podlage, ki jo enakomerno nanesemo po vsem obrazu in vratu. Nato s korektorjem prekrijemo podočnjake in zgornjo veko, nepravilnost na koži, na primer mozoljček ali izrazito rdečico. S čopičem nato nanesemo še puder v prahu. »Puder v prahu poskrbi za to, da je celotno ličenje bolj obstojno. Koži podari sijaj, hkrati pa ji odvzame masten videz,« pojasni Godejševa.Sledi urejanje obrvi. S ščetko jih najprej počešemo in zapolnimo redke predele ter oblikujemo obliko s svinčnikom ali senčilom za obrvi. Ko so urejene, se lotimo ličenja oči. »Tu je seveda vse odvisno od stila ličenja, ki ste si ga izbrali. Priporočam vsaj dva osnovna čopiča za senčenje. Osnove pa gredo običajno po naslednjem vrstnem redu: najprej svetlo senčilo čez celotno zgornjo veko do obrvi, nato srednje temno senčilo od trepalnic do pregiba veke in ob trepalnicah na spodnjem delu očesa. Temno senčilo pa nanašamo v zunanje kotičke, malce ven iz linije očesa in vedno v malce dvignjeni liniji. Zgornji del veke ob trepalnicah občrtamo s svinčnikom ali tekočim črtalom za oči. Nanesemo maskaro v več slojih in pri tem pazimo, da trepalnice niso zlepljene,« razlaga umetnica ličenja. Dodamo lahko še umetne trepalnice, vendar njihov nanos zahteva malce več spretnosti.S senčenjem oblikujemo obraz, da postane bolj tridimenzionalen in fotogeničen. Izberemo paleto, ki vsebuje osvetljevalec in senčilo. »S senčilom, nanesemo ga s čopičem, osenčimo predel pod lično kostjo in zelo na rahlo ob robu lasišča, po čeljusti ter malce po konici nosa. Osvetljevalec nanesemo na vrh lične kosti,« razloži strokovnjakinja. Sledi nanos rdečila za ličnice. »Priporočam rdečilo za ličnice v odtenku breskve z zlatim leskom, ki da obrazu svež, spočit in vesel videz. Gre za univerzalen odtenek, ki pristaja vsem. Nanesemo ga tako, da se močno nasmejimo in ga lepo porazdelimo po izboklini proti vrhu ličnice,« svetuje umetnica ličenja.Na koncu izberemo najljubši odtenek šminke, obrobimo ustnice s črtalom, zabrišemo ostre linije in nanesemo šminko. »Predlagam, da ličila utrdite še z utrjevalcem v pršilu,« pravi Godejševa in dodaja, da na zabavo ne smemo pozabiti vzeti s seboj črtala za ustnice, šminke in kompaktnega pudra z ogledalcem, da bomo videz lahko po potrebi osvežili.