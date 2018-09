Brez penisa je bil 44 let

Ud napolni fiziološka tekočina

V bolnišnici University College Hospital v Londonu so junija uspešno izvedli namestitev bioničnega penisa, ki je 45-letnemuiz Manchestra omogočil, da je nedavno prvič imel spolne odnose. Zadeva deluje tako, da mora pritisniti na gumb, ki je nameščen v njegovih dimljah, in v njegovem velikem umetnem penisu se začne nabirati tekočina. Po operaciji je moral počakati šest tednov, preden je s puncoizgubil nedolžnost.Bionični penis so izdelali iz kože, mišic in živcev njegove leve podlakti in žile iz noge. Kožo so oblikovali v tulec in jo namestili na svoje mesto. V penisu je erektilni implantat, ki se napolni s fiziološko tekočino, da ud nabrekne in je pripravljen za odnose. »Dva dneva, preden sva odpotovala v Amsterdam na romantični izlet, se je kar zgodilo,« je presrečen Andrew. »Lepo je bilo in povsem naravno – prav to sem si želel.«Odnos je trajal pol ure in je bil izjemen. To potrjuje tudi 28-letna Fedra iz Madžarske. Pravi, da je bionični penis videti povsem normalen, povrhu pa je zadovoljna, ker ne potrebuje viagre, da nabrekne. Še več, povezan je z njegovimi testisi, kar pomeni, da lahko imata otroke. Andrew, ki se je rodil z ekstrofijo mehurja, bo v kratkem naredil test plodnosti, saj si že dolgo želi družine. »Komaj čakam, da nadaljujem svoje življenje,« je povedal po operaciji. »Brez penisa sem bil 44 let, ves ta čas sem preživel brez spolnih odnosov, zdaj bom potreboval nekaj časa, da se navadim. Zavedam se, da je v meni nekaj robotike, da sem pol robot, pol človek, sem bionični človek.«Kot otroku so mu naredili umetno odprtino, ki je bila povezana z njegovimi izločali, od takrat je imel na ducate operacij, naredili so mu cev iz mehurja, prav tako je imel težave z ledvicami. Njegova bolezen se pojavi na vsakih 20 milijonov rojstev, ko se mehur razvije zunaj telesa. Andrew ima en testis, ni pa se mu razvil penis.Zaradi bolezni je leta 2012 poskušal narediti samomor, nato pa so ga usmerili k urologuiz Londona. »Osebna zdravnica je vedela za mojo depresijo in poskuse samomora. Navezala je stike z Woodom in organizirala srečanje. Na njem mi je rekel, da mi lahko naredi novi mehur, njegov prijatelj pa mi lahko izdela penis.« Wood ga je poslal k, strokovnjaku za rekonstrukcijo genitalij. Njegova ekipa je izdelala tudi glavico penisa, celoten poseg pa je stal 56.000 evrov.Že kot deček je imel Andrew veliko težav, rodil se je mami samohranilki, ki ga je nato zapustila, tako da se je 18 let selil iz ene rejniške družine v drugo. Še posebno hudo je postalo v najstniških letih, ko se je zavedal svoje drugačnosti. »Postajal sem depresiven,« se spominja. »Vse skupaj sem skrival za humorjem in norčevanjem. Prav vsaka šala je bila povezana s spolnostjo, neredko sem jokal, preden sem zaspal.« Zavedal se je, da ne bo nikoli mogel imeti družine ali biti z žensko. Odločil se je pustiti šolo, kmalu zatem pa je prvič poskušal narediti samomor, tako da je zaužil velik odmerek paracetamola. V poznih najstniških letih je začel bolečino blažiti z drogami. »Užival sem vrsto drog, ekstazi, LSD, kokain,« je priznal Andrew. »Zaradi tega so me začeli klicati Chemical Brother. Brigalo me je, kaj sem počel s svojim telesom.«Ironično je, da je bil pravi magnet za ženske, imel jih je veliko, a z nobeno ni spal. Ves čas si je izmišljeval izgovore. Če je bil s katero dalj časa, se ji je zaupal. »Ena me je udarila v obraz, ko sem ji povedal. To se mi je zdelo nekoliko pretirano. No, potem se je opravičila. Nato pa rekla, da se mora o tem posvetovati s svojo mamo. Pričakoval sem, da se bo borila zame, v resnici pa je sledila maminemu nasvetu in se me bliskovito znebila.«Do leta 2007 je popolnoma izgubil nadzor nad življenjem, imel je le občasne službe v prodajalnah hitre prehrane. Leta 2011 je za božič drugič poskušal samomor, takrat je živel v mestu Skegness. »Nikoli še nisem bil tako depresiven, mislim, da sem doživel popoln zlom. Nekako sem končal na Škotskem, kjer sem v hotelski sobi zaužil veliko tablet. Takrat sem se spet razšel z neko žensko.« Leta 2012, ko je odletel na dopust na Tajsko, so se stvari začele obračati na bolje, nato je spoznal Fedro in zdaj se mu nasmiha povsem običajno življenje.