Bradavice: lahko so zelo boleče

Nekateri prisegajo na naravne načine, pomagajo si s česnom, limonovim sokom, jabolčnim kisom in krompirjem.

Ker so precej trdovratne, moramo biti pri njihovem zdravljenju ali odstranjevanju vztrajni.

Različne vrste



Bradavice se pojavljajo na najrazličnejših predelih. Ravne oziroma ploščate običajno nastanejo na licu, lahko tudi na bedrih in rokah. So majhne, običajno rjave, rdečkaste ali svetlo rumene barve in imajo hrapavo površino. Filiformne ali koničaste rastejo na licih, pod brado, na vratu. Najpogosteje se pojavijo na vekah, na robu trepalnic, kot nitaste bradavičaste rašče kožne barve. Lahko motijo vid. Pojavljajo se tudi ob ustnicah.



Na stopalih in rokah se običajno pojavijo virusne bradavice. Navadne običajno nastanejo na prstih, okrog nohtov in na hrbtiščih dlani, zlasti na pogosto poškodovanih predelih, kot so pogrizeni nohti in potrgana obnohtna kožica. Plantarne se najpogosteje pojavijo na stopalih in lahko kot mozaične rastejo v skupinah. Precej pogoste so genitalne bradavice oziroma kondilomi, ki nastajajo na intimnih predelih in so spolno prenosljive. Nekatere od teh so povezane z nastankom raka na anogenitalnih predelih pri obeh spolih, najpogosteje pa pri ženskah povzročajo raka na materničnem ustju.

Bradavice so nerakasti kožni izrastki, ki so na površini podobni cvetači, grobi. Povzroča jih virusna okužba vrhnjega sloja kože. Spremembe na koži lahko povzroča več kot sto petdeset različnih vrst virusov, vsaj deset pa je virusnih bradavic, ki jih povzročajo različni tipi humanih papiloma virusov (HPV). Izrastki so običajno v barvi kože, na dotik hrapavi, lahko so tudi temni, ravni ali gladki.Njihov videz je odvisen od predela, na katerem nastanejo. Virusne so nalezljive; najpogosteje se prenašajo z dotikom tistega, ki ima bradavice, če si z njim delimo na primer brisačo, rokavice ali druge predmete. Zato je treba paziti na higieno, predvsem v bazenih, savnah in podobnih prostorih. Zanje so po navadi bolj dovzetni tisti ljudje, ki imajo tudi sicer slabši oziroma oslabljen imunski sistem.Pojavijo se lahko kjer koli na koži, največkrat na rokah na prstih ali laktih in na nogah pri kolenu ali na stopalih. Pojavijo se tam, kjer je koža vlažna in topla ali so na njej ranice ali praske. Širijo se zelo hitro in nemalokrat jih je lahko na enem ali več predelih več. Večinoma in pogosteje se pojavljajo v mladostni dobi, virusne bradavice pa se pojavljajo v vseh življenjskih obdobjih.Ne glede na to, ali so boleče ali ne, virusne ali ne, jih je priporočljivo odstraniti, da preprečimo njihovo širjenje. Ker so precej trdovratne, se jih zelo težko znebimo, zato moramo biti pri njihovem zdravljenju ali odstranjevanju vztrajni, priporočajo strokovnjaki. Obstajajo različni načini odstranjevanja. V lekarnah lahko kupimo kar nekaj zdravil za zdravljenje in odstranjevanje bradavic brez recepta.Mnogi prisegajo na naravne poti odstranjevanja. Tako naj bi pomagali česen, limonov sok, aloja, krompir, jabolčni kis, regrat, zmes ricinusovega olja in sode bikarbone, tudi ananas. Ne glede na to, kakšen način bomo izbrali, se je najprej dobro posvetovati z osebnim zdravnikom ali dermatologom in vprašati za nasvet.Dermatologi opozarjajo, da lahko kožni izrastek kaj hitro zamenjamo za bradavico, ki pa to ni, in tako zdravimo kakšno resnejšo stvar. Včasih lahko takšno samozdravljenje vodi v neželene reakcije in vnetje. Zato je priporočljivo, da pri vsakem zdravilu ali pripomočku za odstranjevanje bradavic dosledno upoštevamo navodila proizvajalca in smo pozorni na spremembe, če se odločimo za naravna sredstva odstranjevanja bradavic, ter ob pojavu neljubih reakcij takoj obiščemo zdravnika.