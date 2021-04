Čistimo nos in preprečimo okužbe

Položaj 1 in 2: Glavo nagnemo vstran, odpremo usta in dihamo skoznje; tulec vstavimo v nosnico, nagnemo glavo, vzdignemo posodico, da teče voda v nosnico.

fiziološko raztopino

Je odlična tehnika, ki pomaga pri prehladu, vnetju sinusov, ušes, oči in grla.

Imate težave s sinusi, migrenami ali alergijami? Ste pogosto prehlajeni? Če je vaš odgovor ja, je odlična rešitev za vas starodavna, a otročje lahka in učinkovita jogijska tehnika, s katero očistimo nos ter preprečimo omenjene težave.V pandemskem času bi bilo dobro, če jo pozna in izvaja prav vsakdo. Z rednim čiščenjem zmanjšamo verjetnost okužb, saj iz nosu odstranimo sluz, kjer so nečistoče in mikrobi. Je odlična tehnika, ki pomaga pri prehladu, vnetju sinusov, ušes, oči in grla. Ob pogostem izvajanju lahko izboljšamo kratkovidnost in nekatere vrste naglušnosti.Zaradi pomirjujočega učinka na možgane se izvajanje priporoča za zmanjšanje napadov migrene, pri depresiji, tudi histeriji ali pri posameznikih z vzkipljivim temperamentom. Povečuje koncentracijo in daje občutek lahkotnosti, sveže glave ter odpravlja zaspanost. Prebuja intuicijo ali šesti čut ter stimulira vohalni živec, zato se izvajanje priporoča tudi osebam, ki so prebolele covid-19 in ne zaznavajo vonja.Potrebujemo posodico in fiziološko raztopino ali prekuhano vodo s soljo (čajna žlička soli na pol litra vode), ogreto na telesno temperaturo. V jogijski tradiciji se uporablja posebna posodica, ki jo lahko kupimo v trgovinah z jogijskimi pripomočki ali joga studiih ter bolje založenih lekarnah. Z malo iznajdljivosti pa lahko uporabimo tudi domač čajnik z daljšim tulcem za natakanje.In kako vajo izvedemo?1. Nagnemo glavo vstran. Odpremo usta in dihamo skozi usta.2. Tulec posode, napolnjene s slano vodo, vstavimo v eno od nosnic. Ko nagnemo glavo še bolj na stran, vzdignemo hkrati posodico tako, da teče voda v nosnico.3. Voda vstopa v eno nosnico, teče pa ven skozi drugo. Voda naj teče samo skozi nosnice, če gre v usta, pomeni, da položaj glave ni pravilen, zato ga popravimo, tako da teče samo skozi nosnice. Voda naj teče prosto skozi nosnico vsaj 20 sekund. Ponovimo postopek spiranja še z drugo nosnico.4. Prepletemo roke za hrbtom in se sklonimo naprej. Pustimo, da visi glava navzdol, vsaj 30 sekund. Predse lahko damo brisačo, saj v tem položaju preostala voda ali sluz izteče iz nosu. Nato se pripravimo, da spihamo nos, tako da močno, a hkrati nežno 5-krat spihamo obe nosnici, medtem ko ostanemo z glavo nagnjeni navzdol.5. Vzdignemo se v vzravnan položaj in zapremo eno od nosnic ter spihamo drugo nosnico 30-krat. Poudarek je na hitrem in močnem izdihu, tako da se zaostala vlaga popolnoma spiha. Čeprav moramo spihati vso preostalo vodo iz nosnic, ostanemo nežni, ne izpihujemo premočno, saj je namen, da so nosnice zdrave, in ne, da se poškodujejo. Postopek ponovimo z drugo nosnico.6. Nato 30-krat z močnim in hitrim izdihom spihamo še obe nosnici hkrati.7. Nagnemo glavo nazaj in ostanemo v položaju vsaj 30 sekund ali več.Če se nos ni popolnoma osušil, ponovimo izpihovanje – korake od 3 do 7 še enkrat oziroma po potrebi večkrat. Pomembno je, da je nos po izpiranju popolnoma suh, da preprečimo draženje ali simptome prehlada.Na splošno se priporoča, da se postopek izvaja vsak dan dopoldan, lahko pa tudi zvečer, sploh če smo izpostavljeni onesnaženemu zraku. V primeru prehlada se lahko izvede večkrat na dan, pri alergiji, vnetih sinusih ali v času pandemije pa je idealno, če jo izvedemo vsaj dvakrat na dan, in sicer zjutraj ter popoldan ali zvečer.Če to izvajamo prvič, se lahko pojavi pekoč občutek, dokler se sluznica ne privadi. Prav tako lahko pordečijo oči, vendar tudi to pozneje samodejno izgine. Metode naj ne izvajajo osebe, ki imajo strukturne nepravilnosti v nosu ali zamašen nos, tako da voda ne more prosto teči, ali so nagnjene h krvavitvam iz nosu.