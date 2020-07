Čistilna maska za izdatno vlaženje kože

Kaj potrebujete zanjo?

Moko ovsenih kosmičev saj ji zagotavlja najboljše naravno luščilo, ki hkrati očisti, zgladi in navlaži polt.

Mlete mandlje, ki prav tako očistijo in nahranijo polt.

Kurkumo. Znana je po svojem antiseptičnem in protivnetnem delovanju ter koži zagotavlja naravni sijaj.

Besan (čičerikino moko), saj zrnca v njej iz por odstranjujejo odvečno maščobo in pod njihovim vplivom polt lažje diha ter se obnavlja.

Eterično olje sivke: sivka odgovarja domala vsem vrstam kože in blaži akne, odpravlja madeže in omili vnetja.

Maska s čistilnim učinkom

60 gramov moke iz ovsenih kosmičev

120 gramov moke čičerike

dve žlici mletih mandljev

ena žlica kurkume

pet kapljic eteričnega olja sivke

Priprava:

Snovi v žitih koristijo koži, saj jo izdatno nahranijo in navlažijo. S preprosto masko pa ji boste nudili še blago luščilo in tako ubili kar tri muhe na en mah.Vse sestavine zmešajte in jih shranite v dobro zaprti posodi. Enkrat na teden s krožnimi gibi natrite kožo obraza, masko pustite učinkovati pet do deset minut in jo nato sperite z mlačno vodo.