Čist jezik, čisti zobje

Skrb za zdrave zobe je zelo pomembna skozi celotno življenjsko obdobje posameznika in se mora začeti že pri mlečnih zobeh. Z ustrezno ustno higieno in preventivnimi posegi lahko že v zgodnjem otroštvu preprečimo razvoj zobne gnilobe, ki je najpogostejša težava otrok in mladostnikov ter razlog, da prezgodaj izgubijo mlečne zobe in stalne šestice.

Čistimo tudi med zobmi

»Pomembno je, da otroke navadimo na umivanje zob vsaj dvakrat na dan,« pojasnjuje Aleksandra Križaj Dumić, direktorica Zobozdravstvene in estetske klinike Križaj.

Fluoridi se vgradijo v sklenino izraščajočih zob, ki so zato odpornejši proti zobni gnilobi.

»Pozorni moramo biti pri izbiri ščetke za mlečne zobe, saj mora biti glava krtačke dovolj majhna, da očisti vse površine v otrokovih ustih. Ščetine naj bodo mehke. Priporočljiva je zobna pasta s fluoridi, koncentracija mora biti primerna otrokovi starosti. Fluoridi se namreč vgradijo v sklenino izraščajočih zob, ki so zaradi tega odpornejši proti zobni gnilobi. Že za nego mlečnih zob se lahko uporablja nitke in medzobne krtačke. Ko izrastejo stalni zobje, je uporaba nitke priporočljiva vsak dan pred ščetkanjem.«

S pravilno nego stalnih zob, torej s pravilnim ščetkanjem zob, uporabo zobne nitke in medzobne krtačke ali ustne prhe, se lahko izognemo številnim težavam in tudi hujšim boleznim. A pri umivanju pogosto izpuščamo ploskve in smo pozorni le na določene predele, pozabljamo na čiščenje medzobnih prostorov.

Zobna preventiva je pomembna od mladih nog. FOTO: Famveld/Getty Images

»Pomembno je, da zobe ščetkamo od dlesni proti zobu, krožne gibe uporabimo za zunanje in notranje ploskve zob. S potegi naprej in nazaj čistimo grizne ploskve. Ostanke hrane, ki jih z navadno ščetko ni mogoče odstraniti, dosežemo z zobno nitko.«

Snemljivi zobni aparati in stabilizatorji zob lahko hitro razvijejo neprijeten vonj, se umažejo in ob neustrezni negi postanejo škodljivi.

Čist jezik je glavni indikator čistih zob, zato ga moramo vključiti v ustno higieno, pojasnjuje sogovornica in opozori, da moramo posebno pozornost nameniti čiščenju zob s fiksnim zobnim aparatom; ker je ta zalepljen na zobe, pomeni namreč oviro: »Zato se tja zatakne hrana, ob nepravilni negi tam ostane in naredi veliko škode. Za takšno vrsto aparata uporabljamo posebej prirejene zobne krtačke in medzobne ali čopaste krtačke za čiščenje medzobnih prostorov. Priporočljivo je ščetkanje po vsaki jedi. Čistiti je treba na vseh mestih – na stiku zoba in dlesni, pod ortodontsko žico, v medzobnih prostorih, med zobom in obročkom ter na površini lepila ob nosilcu. Snemljivi zobni aparati in stabilizatorji zob lahko hitro razvijejo neprijeten vonj, se umažejo in ob neustrezni negi postanejo škodljivi zdravju. Takšne aparate je treba dobro očistiti vsaj enkrat na dan s tršo ščetko in raztopinami ali geli. Nepravilni higieni lahko namreč sledijo karies, uničeni zobje, kronično vnetje dlesni in povečanje dlesni, ki se pogosteje pojavi ob sprednjih zobeh.«