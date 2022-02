Cimet preprečuje napade lakote, krepi odpornost in skrbi za zdrave dlesni

Zdravstvene koristi cejlonskega cimeta so že dolgo znane. Okusna, dišeča začimba v obliki olja ali prahu prinaša veliko prednosti za zdravje, poglejte pa nekaj njenih najbolj opaznih učinkov.

Krepi odpornost

Zaradi v njem prisotnih antioksidantov ter mangana, kalcija, vlaknin in železa, cimet in njegovo eterično olje krepita odpornost. Prav tako oboje premore še protibakterijske, protivirusne in protiglivične učinkovine.

Uravnava krvni sladkor

Študije so pokazale, da uživanje prehranskih nadomestkov iz cimeta pripomore k uravnavanju krvnega sladkorja.

Niža tveganje za napade lakote

Na preprečevanje napadov lakote deluje cimet v prahu, dodan kozarcu vode, cimetovo olje, dodano kozarcu vode, učinkovit pa je že sam vonj te začimbe.

Pospešuje celjenje ran

Na rane nanešeno cimetovo olje, zmešano z baznim, pospešuje tovrstne poškodbe.

Spodbuja prebavo

Nekaj kapljic cimetovega olja, dodanega kozarcu vode, spodbuja prebavo in preprečuje zaprtje.

Pomaga pri glivičnih okužbah

Zaradi sestavin, ki jih vsebuje, cimetovo olje zdravi ali preprečuje glivične okužbe, tudi na stopalih.

Skrbi za zdravje dlesni

Protibakterijske sestavine v cimetovem olju koristijo zobem in dlesnim, saj zaradi svojega delovanja preprečujejo karies in vnetja obzobnih tkiv. Nekaj kapljic olja dodajte zobni pasti ali z njim s prstom masirajte dlesni.