Čim večkrat dvignite noge

Med najpomembnejšimi načini ohranjanja zdravja ven je pitje dovolj tekočine, kar med drugim prepreči, da bi vene preveč izstopale. Ni naključje, da nekateri bodibilderji pred nastopi pijejo le malo tekočine, saj želijo, da bi bile žile dobro vidne. Zaradi dovolj vode kri lažje teče po telesu, kar je ključno, saj gosta kri ogroža zdravje ven. Voda pomaga tudi krepiti mišice, ki obdajajo in podpirajo žile.

Vene ohranjamo zdrave tudi z načinom prehranjevanja; uživajmo čim več hrane, ki vsebuje flavonoide, saj ti pomagajo zmanjšati krčne žile, izboljšujejo prekrvavitev, kar poskrbi za boljši pretok krvi, in zmanjšajo verjetnost zastajanja krvi v žilah. Poleg tega znižujejo krvni tlak v arterijah. Rutin, med drugim ga vsebuje črni čaj, preprečuje vnetja. Omejite uživanje soli. Živila, bogata s kalijem, na primer leča, čebula in česen, preprečujejo zastajanje vode.

Gibanje krepi žile

Za zdravje ven je izjemno pomembna hoja. Ta učvrsti mišice okoli žil in izboljša cirkulacijo krvi po telesu. Povečana cirkulacija pomaga preprečiti kopičenje krvi v venah in s tem zmanjša tveganje za nastanek bolezni ven, kot so krčne žile ali globoka venska tromboza. Redna hoja pomaga znižati krvni tlak in izboljša zdravje srca. Koristne so tudi druge oblike gibanja, še posebno utrjevanje mišic.

Kompresijske nogavice so odličen pripomoček za tiste, ki veliko stojijo ali sedijo, še posebno če je pritisk na noge večji, na primer zaradi nosečnosti ali debelosti. Z njimi namreč pospešimo kroženje krvi in preprečimo nastajanje krvnih strdkov. Še boljši način za spodbujanje toka krvi je dvigovanje nog. Če je le mogoče, jih čim večkrat na dan dvignite, položite jih na mizo, če sedite, ali naslonite na steno, če ležite, in prepustite gravitaciji, da opravi svoje. Na ta način boste tudi preprečili otekanje nog zaradi odvečne tekočine v tkivih. Podobne učinke boste dosegli z masažo nog.

K zdravju žil pripomorejo tudi nekateri domači pripravki. Študija iz leta 2006 je potrdila, da izvleček divjega kostanja (Aesculus hippocastanum L.) pomaga zmanjšati bolečine v nogah, težo in srbenje kože pri ljudeh s kroničnim venskim popuščanjem, ki je glavni vzrok za krčne žile. Pri otekanju nog si lahko pomagamo še z eteričnim oljem obmorskega bora (Pinus maritima), ki ga nanesemo na kožo, razredčenega z nosilnim oljem, denimo olivnim. Pomagalo naj bi peroralno jemanje izvlečka grozdnih pečk, in sicer zmanjšati otekanje nog in druge simptome kroničnega venskega popuščanja. Izvlečka ne smejo jemati ljudje, ki uživajo zdravila proti strjevanju krvi.