Četrtina se jih požvižga na zaščito

Kontracepcija je pravica Letošnji svetovni dan kontracepcije v ospredje postavlja pravice žensk do načrtovanja družine, uporabe kontracepcije in s tem nadzora nad svojim življenjem. Pandemija covida-19 je številne ženske (in dekleta) v mnogih državah po svetu prikrajšala za to pravico, med zaprtjem naj bi jih okoli 12 milijonov ostalo brez dostopa do zaščite, mnoge so bile žrtve spolnega nasilja, v letu 2020 so našteli skoraj poldrugi milijon neželenih nosečnosti.

Zgodovina kaže, da so moški že pred 3000 leti uporabljali zaščito iz živalskega črevesja, lanu ali papirusa, ki so si jo nadeli na spolni ud. Na začetku našega štetja so bili materiali že nekoliko prijaznejši, denimo svila ali usnje, prve kondome, podobne zdajšnjim, pa so izdelovali iz živalskega mehurja. Pred dobrimi šestimi desetletji so se Američani domislili kontracepcijske tabletke, ki je sprožila pravo revolucijo v spolnosti.In še danes ostaja najbolj priljubljena zaščita pred neželeno nosečnostjo, pojasnjuje prof. dr., dr. med., spec. ginekologije in porodništva iz Medicinskega centra Barsos: »Poznamo več oblik oziroma vrst kontracepcije, razlikujejo pa se po obliki jemanja ter načinu učinkovanja. Največ žensk še vedno poseže po hormonski kontracepciji. Med ostalimi oblikami so pogosteje uporabljene maternični vložek, barierna kontracepcija, sterilizacija, prekinjeni odnos in laktacijska amenoreja oziroma dojenje. Razvoj kontracepcijskih metod je do zdaj izjemno napredoval in danes lahko sodobna ženska izbira med različnimi oblikami zaščite.«Vsaka mora izbrati najprimernejšo metodo, pri tem pa nikakor ne gre pozabiti, da je le kondom tisti, ki zanesljivo varuje pred spolno prenosljivimi boleznimi, in da odločitev o kontracepciji zahteva resen pogovor z ginekologom. »Priporočeno je, da naj bi dekle obiskalo ginekologa še pred prvim spolnim odnosom, saj ji lahko svetuje o primerni zaščiti pred nezaželeno nosečnostjo in spolno prenosljivimi boleznimi. Dejstvo je, da mora biti izbrana metoda kontracepcije učinkovita, zanesljiva, varna, preprosta za uporabo, ob njej pa se mora ženska tudi dobro počutiti,« poudarja prof. dr. Smrkoljeva in pojasnjuje, da se za kontracepcijske tablete odločajo zlasti mlade in zdrave ženske, predvsem najstnice: »Maternični vložek je najprimernejši za tiste, ki želijo dolgotrajno zaščito pred neželeno nosečnostjo, so že rodile in imajo stalnega partnerja.Metoda, imenovana laktacijska amenoreja, je najbolj uporabna takoj po porodu, ko med drugim pripomore tudi k hitrejši obnovi maternice in hitrejši izgubi čezmerne telesne teže po porodu, vendar jo je treba kombinirati z drugimi, bolj zanesljivimi metodami, da ni neželene nosečnosti. Nekatere ženske se odločijo za sterilizacijo; to je načeloma trajna metoda kontracepcije, ki je visoko zanesljiva, običajno pa jo izberejo tisti, ki ne želijo imeti več otrok.«A hormonska kontracepcija ostaja na vrhu priljubljenosti, ne nazadnje poleg preprečevanja zanositve vpliva na menstrualni ciklus in ga ureja, nadaljuje sogovornica: »Menstruacije postanejo redne, neboleče, manj obilne in krajše. Zaradi uporabe hormonskih kontracepcijskih tabletk se zmanjša možnost vnetij rodil in zunajmaternične nosečnosti, ob dolgotrajni uporabi se zmanjša tveganje za nastanek raka jajčnikov in maternice. Ta vrsta kontracepcije zmanjša nelagodno počutje ob predmenstrualnem sindromu in pojavnost aken. A o različnih omejitvah pri uporabi hormonske kontracepcije se mora vsaka bodoča uporabnica pogovoriti z izbranim ginekologom.«Kljub kopici dostopnih informacij pa so mladostniki premalo ozaveščeni o celostnem pomenu in različnih metodah kontracepcije, raziskave kažejo, da jih v Sloveniji kar 25 odstotkov pri prvem spolnem odnosu ne uporabi nobene zaščite, še opozarja sogovornica in sklene: »Mlade je treba nenehno opozarjati na pomen varne in odgovorne spolnosti, da se zavedajo, da mora biti potomstvo zaželeno in načrtovano. Pomembno je, da mladi vedo, da lahko s cepljenjem proti HPV pri obeh spolih najbolj učinkovito preprečujemo najpogostejšo spolno prenosljivo okužbo, tj. s človeškimi papiloma virusi. Zato je priporočljivo, da se vsi cepijo. V letošnjem šolskem letu je cepljenje proti HPV prvič mogoče tudi za dečke na sistematskem pregledu v 6. razredu osnovne šole.«