Češnje za manjši trebuh

Pektini v njih poskrbijo za občutek sitosti.

Rdeče češnje rada jem, črne pa še rajši ... Od nekdaj so na dobrem glasu, stari Rimljani so verjeli, da dvigajo energijo in krepijo; tem lepim in okusnim sadežem so pripisovali niz zdravilnih lastnosti, med drugim veljajo za živilo za dober sen. Še nedavno jih je priporočala ljudska medicina, raziskave pa so dodale še znanstveni pečat.S prihodom poletnega, toplega vremena pridejo tudi češnje, ki veljajo za pravo superhrano.Vsebujejo vitamine C, B, A, bioflavonoide, antocianine, melatonin, ki pomagajo v boju proti raku, preprečujejo bolezni srca, blažijo bolečine zaradi artritisa, glavobol, blažijo tudi simptome, povezane s fibromialgijo. Češnje pomagajo telesu proizvajati melatonin na zdrav način, izboljšujejo fiziološke in mentalne funkcije, sveže preganjajo fizično in umsko utrujenost, tudi razpoloženje bo boljše, če jih bomo jedli. Podobne blagodati za telo imajo tudi višnje.Raziskave so pokazale, da lahko pomagajo preprečevati bolezni srca in tudi rakava obolenja, preganjajo bolečine – po nekih podatkih naj bi bilo 20 češenj desetkrat bolj učinkovito kot zdravilo proti bolečinam – in tudi za kosti skrbijo, saj vsebujejo bor, ki v kombinaciji s kalcijem in magnezijem dobro vpliva na njihovo zdravje.Ste vedeli, da lahko s češnjami hujšamo? Vsebujejo le malo kalorij, v njih ni maščob, imajo pa visok delež vode: kot kažejo izsledki raziskav, povišan vnos vode v organizem viša raven energije in pospešuje metabolizem; antocianini iz temnih češenj lahko zmanjšajo količino maščobnih oblog na trebuhu in tudi znižajo raven slabega holesterola v krvi. Vsebujejo precej kalija in malo natrija, kar pomaga izločati vodo iz telesa. Vsebujejo kombinacijo anti-age antioksidantov, čistijo kri. Imajo nizek glikemični indeks, zaradi česar jih lahko jedo tudi diabetiki.Svojo temno rdečo barvo dolgujejo antocianinom, antioksidantom z močnimi protivnetnimi vsebnostmi, ki varujejo pred prostimi radikali, te povezujejo s številnimi degenerativnimi boleznimi, tudi parkinsonovo, ter blažijo proces staranja oziroma pojav gub, tudi celulita, preganjajo suhost kože, tudi izraženost podočnjakov bo manjša.