Čeprav je treba veliko truda pri nabiranju, so najboljši dar gozda

Imenitne so sveže, viške predelamo v marmelade. FOTO: Guliver/Getty Images

Zreli plodovi so nekoliko kiselkasti, mnogi jih zato potresejo z žlico sladkorja.

Borovnice so eden prvih sadežev, ki jih nabiramo v gozdu, pri nas začnejo zoreti junija, nabirali pa jih bomo še v juliju. Ljubitelji borovnic se podajo v gozd na znana rastišča z lončki v rokah, vendar pozor, naenkrat lahko naberemo največ dva kilograma teh slastnih sadežev, določa pravilnik o varstvu gozdov, ta količina pa velja tudi za druge plodove gozda, denimo gobe.Borovnice niso le izjemno okusne, temveč tudi nadvse zdrave, zato jih uvrščamo med tako imenovana super živila. Ker jih lahko naberemo v domačih gozdovih, toliko bolj imenitno. Pri nas rastejo navadne borovnice, tako kot po gozdovih vse Evrope in tudi na drugih celinah, najdemo jih po vlažnih gozdovih predalpskega sredogorskega sveta. Zreli plodovi so zelo temno modre, skoraj črne barve, veliki so približno kot grahovo zrno. Nimajo izrazitega vonja, zato pa so zelo prijetnega, osvežujočega okusa, za sladkosnede morda za spoznanje preveč kislega. Grmički navadne borovnice so nizki in razvejani, zrastejo do 40 centimetrov visoko. Gojimo jih na domačem vrtu, predvsem vrsto ameriška borovnica, ki ima nekoliko večje plodove, po okusu in zdravilnosti pa se lahko kosa z divjerastočimi. Ameriške borovnice lahko kupimo v trgovinah in na tržnicah, saj jih pri nas gojijo tudi večji pridelovalci.Zreli plodovi so najboljši sveži, pravkar nabrani, seveda pa jih lahko nekaj dni hranimo v hladilniku. Zelo zrele uporabimo pri pripravi različnih slaščic, dodajamo jih kolačem, tortam, okusna je pita, v kateri kombiniramo borovnice in skuto, izvrsten je sladoled. Poleg prijetnega in svežega okusa borovničeve plodove odlikuje privlačna barva, ki daje jedem zanimiv videz. Čeprav je nabiranje dolgotrajno opravilo, jih nekateri naberejo v večjih količinah. Če jih ne pojemo sproti, jih predelamo v marmelade in želeje, med poznavalci sladkih žganih pijač pa je izjemno priljubljen in cenjen borovničevec. Domačemu žganju, v katero namočimo borovničeve plodove, pravimo borovničke. Sadeže lahko tudi globoko zamrznemo. Povejmo še, da so užitni tudi listi borovnic, iz katerih lahko pripravimo čaje, ki se uporabljajo bolj v zdravilne namene. Alenka Kociper