Cepljenje je dragoceno orožje proti raku

Cepljenje proti HPV bo omogočilo odpraviti rak materničnega vratu. FOTOgrafije: getty images

Okužba še ne pomeni raka

odstotkov vseh rakov povzročajo okužbe.

Cepili bodo tudi dečke

Marec je tudi mednarodni mesec ozaveščanja o rakih prebavil, skupini rakov, za katerimi po podatkih Združenja EuropaColon Slovenija vsako leto zboli okoli 2700, umre pa okoli 1900 ljudi. Zato v tem mesecu v združenju spodbujajo k čim zgodnejšemu odkrivanju bolezni, saj prav to bistveno pripomore k daljšemu preživetju ter krajšemu in lažjemu zdravljenju, s tem pa tudi kakovostnejšemu življenju, so sporočili iz združenja. Pri tem spodbujajo vse Slovenke in Slovence, starejše od 50 let, da se redno udeležujejo presejalnega programa Svit. Ta ima namreč zelo pomembno vlogo pri odkrivanju raka debelega črevesa in danke, najpogostejšega med raki prebavil.

Cepljenje je otrokova pravica.

V Evropi in drugje po svetu so rakave bolezni iz leta v leto čedalje večji javnozdravstveni problem, po ocenah Registra raka Republike Slovenije je leta 2017 pri nas na novo zbolelo že okrog 15.000 ljudi.Najpogostejše oblike raka pri nas (kože, prostate, debelega črevesa in danke, pljuč pa tudi dojk) so leta 2017 predstavljale 60 odstotkov vseh ugotovljenih rakov, skoraj polovico vseh rakavih bolezni pa bi bilo mogoče preprečiti z zdravim življenjskim slogom, ki vključuje veliko gibanja, pestro prehrano in izogibanje škodljivim razvadam, z redno udeležbo v presejalnih programih za raka pa tudi z življenjem v čim manj onesnaženem bivalnem in delovnem okolju.Pa tudi s cepljenjem, ki so ga ob letošnjem, že 38. slovenskem tednu boja proti raku strokovnjaki postavili na prvo bojno črto. Obvladovanje raka s cepljenjem se tako glasi letošnja rdeča nit pestrega dogajanja, poudarjajo: okužbe so namreč pomemben in med ljudmi premalo znan povzročitelj raka. K zaščiti pred rakom lahko pripomore cepljenje proti okužbi, če je to na voljo, tudi med pandemijo covida-19, cepljenje pa je za obvladovanje bolezni ključno tudi pri onkoloških bolnikih. Slovenski teden boja proti raku že 38 let tradicionalno prireja Zveza slovenskih društev za boj proti raku v sodelovanju z Onkološkim inštitutom Ljubljana, ki nepretrgano izvaja onkološko dejavnost vse od začetka epidemije.»Globalno gledano okužbe povzročajo kar okrog 15 odstotkov vseh rakov, v razvitem svetu manj, okrog sedem odstotkov,« pojasnjuje dr., dr. med., predsednica Zveze slovenskih društev za boj proti raku. »Raki, povzročeni z okužbami, se v primerjavi z drugimi oblikami raka pogosteje pojavljajo pri mlajših in so posledica dolgotrajnih okužb. Sama okužba še ne pomeni raka, večina okuženih namreč ne bo nikoli zbolela za rakom.« Glavni povzročitelji so človeški papilomavirusi (HPV), virusi hepatitisa B (HBV) in C (HCV) ter bakterija Helicobacter pylori (HP). »Spoznanje, da okužbe povzročajo raka, nam je prineslo povsem nove možnosti za njegovo preprečevanje – med drugim tudi z enim zgodovinsko najbolj učinkovitih in varnih javnozdravstvenih ukrepov, s cepljenjem proti okužbam s HBV in HPV. Cepljenje proti HPV bo omogočilo eliminirati rak materničnega vratu.«Kot kažejo podatki, okužbam s HCV ali HBV lahko pripišemo približno 75 odstotkov jetrnoceličnega raka, okužbam s HP okoli 90 odstotkov želodčnega raka (brez raka kardije) in okužbam s HPV skoraj 100 odstotkov raka materničnega vratu in 25−90 odstotkov drugih oblik raka anogenitalnega področja pri obeh spolih in okoli 20 odstotkov rakov ustnega žrela, vključno s tonzilami in bazo jezika. Rak materničnega vratu v svetovnem merilu predstavlja 80 odstotkov vseh rakov, povezanih s HPV.Zato so si v Državnem programu obvladovanja raka (DPOR) zastavili dva pomembna cilja: do konca 2021 zagotoviti vsaj 75-odstotno precepljenost deklic proti HPV in ohraniti visoko raven, približno 90-odstotno, proti hepatitisu B. Trenutno je v pripravi nov strateški načrt DPOR za obdobje 2022–2026, v katerem bodo ohranili in nadgradili cilje s področja nalezljivih bolezni, povezanih z rakom, podpirajo pa tudi uvedbo možnosti cepljenja proti HPV v Sloveniji tudi za dečke.Podatki NIJZ za šolsko leto 2019/2020 sicer kažejo, da je bila precepljenost proti okužbi s HPV pri deklicah 58,5-odstotna, proti hepatitisu B pa 79,9-odstotna, na slabe rezultate pa je nedvomno delno vplivala tudi epidemija covida-19. »Pomembno je, da imajo otroci in mladostniki tudi v času epidemije covida-19 možnost preventivnih pregledov in cepljenja,« poudarja mag., dr. med., spec. pediatrije. »Pediatri smo veseli, da je bil leta 2020 Nacionalni program cepljenja proti nalezljivim boleznim prenovljen na način, da proti hepatitisu B cepimo dojenčke, in sicer s šestvalentnim cepivom, ki daje sočasno zaščito proti šestim nalezljivim boleznim. Veseli nas tudi, da je Zdravstveni svet potrdil širitev Nacionalnega programa cepljenja z vključitvijo cepljenja proti okužbam s HPV tudi za dečke, ki bodo lahko brezplačno cepljeni v prihodnjem šolskem letu. Pediatri zagovarjamo stališče, da je cepljenje otrokova pravica. Raziskave kažejo, da kljub številnim nepreverjenim informacijam na spletu, ki krepijo predvsem dvom in ustvarjajo strah med ljudmi, zdravnikom in znanosti še vedno zaupa večina staršev.«Teden boja proti raku so zaznamovali številni virtualni seminarji in drugi dogodki, tudi po srednjih in osnovnih šolah, Ginekološka klinika UKC Ljubljana pa je prejela donacijo 15.000 evrov iz sredstev, zbranih v dobrodelni novoletni akciji z namenom spodbujanja eliminacije raka materničnega vratu v Sloveniji. Sredstva bodo namenjena za nakup opreme sodobne video-kolposkopske ambulante za zgodnje odkrivanje predrakavih in rakavih sprememb materničnega vratu.