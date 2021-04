Cepiva nas zbližujejo

Zadnje leto dni se vse vrti okoli pandemije in cepljenja, ki velja za enega najučinkovitejših zdravstvenih ukrepov, je temelj univerzalnega zdravstvenega varstva in je bistveno za doseganje optimalnega zdravja za vse in povsod. Cepljenje je torej pomembna naložba v dobro zdravje in dobro počutje vse življenje, ob evropskem tednu cepljenja, ki se začenja danes, in svetovnem tednu cepljenja, ki poteka od sobote, poudarjajo strokovnjaki. Visoko precepljeni Letos še posebno poudarjajo pomembnost cepljenja pri preprečevanju bolezni in zaščiti življenj, kar nam dokazuje tudi zdajšnja pandemija: s cepljenjem proti covidu-19 lahko zmanjšamo število zbolelih, preprečimo hude zaplete, hospitalizacije in smrt ter pripomoremo k razbremenitvi zdravstvenega sistema, opozarjajo strokovnjaki. Slovenija se hvali z relativno visoko precepljenostjo proti boleznim, proti katerim je cepljenje obvezno, pri tem je pomembno, da vzdržujemo čim višjo precepljenost in tako preprečimo ponovne izbruhe bolezni, na katere smo že skoraj pozabili, to so na primer davica, otroška paraliza, rdečke, pojasnjujejo na Nacionalnem inštitutu za javno zdravje. V šolskem letu 2019/2020 smo med šolskimi otroki in mladino dosegli 90-odstotno precepljenost proti davici, tetanusu in oslovskemu kašlju, 91-odstotno proti ošpicam, mumpsu in rdečkam ter 79,9-odstotno proti hepatitisu B. Delež cepljenih proti gripi v Sloveniji se je v sezoni 2019/2020 v primerjavi s predhodno sezono povečal, in sicer na 6,8 odstotka slovenskega prebivalstva, predhodno sezono le 4,5 odstotka. V starostni skupini 65 let in več se je njihov delež povečal za skoraj šest odstotkov, kar je pomembno, saj so starejši bolj dovzetni za hujši potek bolezni. Do 21. aprila 2021 je bilo v Sloveniji s prvim odmerkom cepiva proti covidu-19 cepljenih 380.082 ljudi, z drugim odmerkom pa 147.885.



Na ta dan je bila precepljenost pri nas sedemodstotna. Letos je v ospredju evropskega tedna cepljenja v evropski regiji Svetovne zdravstvene organizacije poudarjanje solidarnosti in zaupanja v cepljenje kot javno dobrino, ki podpira našo družbo, rešuje življenja in ščiti zdravje, sporočajo z NIJZ. Cepljenje je tudi jedro evropskega programa dela SZO za obdobje 2020–2025, Skupna prizadevanja za boljše zdravje v Evropi.

Naročite se na e-novice: E-poštni naslov Pošlji

Komentarji: