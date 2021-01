Cepili bodo tudi dečke

Pogovoru o težavah se ne smemo izogibati. FOTO: Monkeybusinessimages/Getty Images

Jeseni 2021 se bodo prvič proti HPV cepili šestošolke in šestošolci.

Ozaveščanje je nujno

Eliminacija raka Novembra lani je Svetovna zdravstvena organizacija lansirala globalno strategijo za eliminacijo raka materničnega vratu, pravi prof. dr. Smrkoljeva: »Prvič v zgodovini se je svet zavezal k odpravi raka, gre za edinstven dogodek, ki se mu pridružuje tudi Slovenija. Da bi dosegli eliminacijo raka materničnega vratu, je SZO pozvala vse države sveta, da v naslednjem desetletju dosežejo 90-odstotno precepljenost proti HPV, 70-odstotno pregledanost žensk v presejalnem programu, kar v programu ZORA v Sloveniji že dosegamo, in cilj, da je 90 odstotkov žensk s predrakavimi in rakavimi spremembami materničnega vratu ustrezno zdravljenih, kar prav tako dosegamo. Slovenija bi lahko postala ena prvih evropskih držav, ki bi ji uspel ta podvig.«

Manjša obolevnost V državah, kjer uspešno cepijo že več let, se je zmanjšalo zbolevanje za genitalnimi bradavicami in predrakavimi spremembami, poudarja prof. dr. Smrkoljeva: »S cepljenjem lahko preprečimo 70−90 odstotkov raka materničnega vratu, 50−85 odstotkov predrakavih sprememb visoke stopnje, 20−90 odstotkov drugih s HPV povezanih rakov, več kot 90 odstotkov genitalnih bradavic in skoraj vse primere respiratorne papilomatoze grla.«

Večina okužb s človeškimi papilomavirusi, HPV, poteka brez znakov bolezni, običajno so prehodne in minejo brez posledic v enem do dveh letih. Pri manjšem deležu ne izzveni v tem obdobju, dolgotrajna, več let trajajoča okužba z nevarnejšimi HPV pa lahko povzroči predrakave spremembe in tudi raka materničnega vratu. »Včasih se zgodi, da okužba postane neaktivna za več let ali več desetletij in se lahko ponovno aktivira kadar koli v življenju,« pojasnjuje prof. dr., dr. med., spec. ginekologije in porodništva iz Medicinskega centra Barsos.»Pogosto ne moremo določiti, kdaj se je prva okužba zgodila. Zato se lahko pojavi tudi pri ženskah, ki so v dolgotrajni in stabilni partnerski zvezi ali že dlje niso imele intimnih stikov. Ugotovitev okužbe s HPV zato ne pomeni nezvestobe v partnerski zvezi.«Okužbe z manj nevarnimi HPV lahko povzročijo genitalne bradavice, dolgotrajna okužba z bolj nevarnimi HPV pa lahko, čeprav zelo redko, pojasnjuje prof. dr. Smrkoljeva, povzroči tudi predrakave spremembe in raka nožnice pri ženskah ter zunanjega spolovila, zadnjika in raka ustnega dela žrela pri obeh spolih.»Vse omenjene spremembe praviloma ženski ne povzročajo težav in so prostemu očesu nevidne, zato jih lahko odkrijemo le z mikroskopskim pregledom citološkega brisa materničnega vratu, ki ga odvzame ginekolog med preventivnim ginekološkim pregledom v okviru državnega presejalnega programa za zgodnje odkrivanje predrakavih sprememb materničnega vratu ZORA. Redni preventivni ginekološki pregledi enkrat v treh letih z odvzemom citološkega brisa materničnega vratu PAP omogočajo, da pri navidezno zdravih ženskah, brez znakov bolezni, odkrijemo predrakave spremembe materničnega vratu, ki jih zdravimo in s tem preprečimo raka materničnega vratu. Z zdravljenjem predrakavih sprememb materničnega vratu z različnimi posegi je mogoče njihovo napredovanje preprečiti ter se s tem izogniti napornemu in dolgotrajnemu zdravljenju.«Rak materničnega vratu ni pogojen s starostjo, vendar je polovica vseh žensk, ki zbolijo za tem rakom, stara med 35 in 55 let, k sreči pogostost bolezni v Sloveniji zadnja leta upada: »Na leto zboli med 100 in 120 žensk in umre od 40 do 50 žensk. Letno odkrijemo in zdravimo med 1500 in 2000 histopatološko potrjenih predrakavih sprememb visoke stopnje, ki bi nezdravljene lahko napredovale v raka.«Najučinkovitejši ukrep proti okužbi s HPV je cepljenje, ki je v Sloveniji na voljo že več kot 10 let. »Od leta 2009 je vključeno v državni program cepljenja in se izvaja pri deklicah v 6. razredu osnovne šole. Precepljenost s cepivom proti HPV je v Sloveniji prenizka, da bi dajala zadostno zaščito deklicam in mladim ženskam, saj je vsa leta cepljenja manj kot 50-odstotna, razen v letu 2019, ko se je povečala za skoraj 10 odstotkov, na 59,3. Strokovnjaki podpiramo cepljenje proti HPV za oba spola. Naša večletna prizadevanja za vključitev cepljenja dečkov proti HPV v slovenski državni program so bila na novembrski seji zdravstvenega sveta potrjena, tako se bodo jeseni 2021 prvič proti HPV cepili šestošolke in šestošolci. Cepljenje je varno in učinkovito, najbolj pred začetkom spolnih odnosov.«Sogovornica zadovoljna ugotavlja, da se mladi čedalje bolj odgovorno podajajo v svet spolnosti, a ozaveščanje o spolno prenosljivih boleznih in pomembnosti uporabe zaščitnih sredstev je še naprej nujno: »Z izobraževanji in vzgojnimi delavnicami moramo poskrbeti, da ljudje spolnosti in spolnih bolezni ne bodo zaznavali kot tabu. O tem se je nujno treba pogovarjati, saj določenih ukrepov ali preventive ne moremo poznati brez pogovora s strokovnjaki. Želim si, da ljudi ne bi bilo strah spregovoriti o svojih težavah. Čeprav imajo cepljena dekleta pomembno manjšo verjetnost, da bodo zbolela za predrakavimi ali rakavimi spremembami materničnega vratu, jih še vedno ogrožajo genotipi HPV, ki jih cepivo ne pokriva. Zato preventivne ginekološke preglede v okviru programa ZORA priporočamo tudi cepljenim dekletom.«