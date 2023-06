Če verjamemo, bo delovalo

Skupno vsem vrstam placeba je, da ne vključuje nobene aktivne sestavine, ki bi kakor koli vplivala na človekovo zdravje. Raziskovalci jih uporabljajo, ko ocenjujejo delovanje različnih zdravil – placebo zaužije kontrolna skupina. Zanimivo je, da nekateri posamezniki vseeno čutijo njegov vpliv. Če oseba verjame, da je zaužila pravo tableto, lahko, čeprav gre za placebo, dobi stranske učinke, povezane z zdravilom, za katero misli, da ga je vzela. Dokazano je, da placebo vpliva na depresijo, bolečino, težave s spanjem, sindrom razdražljivega črevesja in menopavzo. V neki študiji so pacientom z astmo dali placebo, delu pacientov pa niso ponudili ničesar. Zanimivo je bilo, da so tisti, ki so dobili placebo, govorili o izboljšanju simptomov. Takšno vedenje je dragoceno, saj opozarja na tesno povezavo med razmišljanjem in telesnim počutjem.

Placebo nakazuje, da se zdravje zelo verjetno začne v glavi. FOTO: Max_grpo/Getty Images

Ključ so pričakovanja

Ena od najpogostejših teorij pravi, da placebo deluje glede na pričakovanja posameznika. Če oseba meni, da bo placebo deloval na določen način, bodo njegovi učinki podobni tistim, ki jih je pričakovala. Ko so denimo skupini ljudi dali placebo in jim dejali, da so vzeli poživilo, so jim po zaužitju tabletke izmerili višji krvni tlak in povečan utrip, hitrejši pa so bili tudi njihovi odzivi. Nato so jim dali isto tableto in dejali, da pomaga zaspati, učinek pa je bil ravno nasproten. Strokovnjaki ugotavljajo, da bolj ko oseba verjame v moč določenega sredstva, bolj bo to delovalo.

Če oseba verjame, da je zaužila pravo tableto, lahko dobi celo stranske učinke.

Enako velja za negativne učinke. Kadar placebo ne deluje zdravilno, ampak, nasprotno, poslabša stanje, govorimo o nocebu. Še en način razlage delovanja placeba so hormoni. Nekateri znanstveniki menijo, da jemanje placeba spodbudi izločanje endorfinov. Gre za hormone, ki imajo podobno strukturo kot opiati in delujejo kot naravno protibolečinsko sredstvo. Zelo verjetno je pomembna tudi čustvena komponenta. Ker nas placebo, če smo ga prejeli od zaupanja vredne osebe, pomiri, se tudi bolje počutimo. Enako se majhen otrok, ki ga boli trebuh, pomiri v materinem naročju. Bolečina ne izgine, vendar jo v varnem zavetju ljubeče osebe drugače občuti.

Placebo in placebo učinek Ko govorimo o placebu, ločimo dve kategoriji, placebo in učinek placeba. S placebom označujemo neaktivno snov, placebo učinek pa je učinek jemanja zdravil, ki ga ni mogoče pripisati zdravljenju z njim.

Alternativna medicina

Znanstveniki s placebo učinkom razlagajo uspešnost večine načinov zdravljenja, ki jih priporoča alternativna medicina. To pa ne pomeni, da bi se morali takšnim načinom zdravljenja izogibati, ravno nasprotno. Morda bo prav prepričanje, da vam nekaj pomaga, ključno prispevalo k ozdravitvi. Seveda pa ob tem ne smemo opustiti zdravljenja, ki nam ga priporoča klasična medicina, na kar opozarjajo vsi zaupanja vredni alternativni zdravilci. Ob odločitvi, da boste pri zdravljenju skušali uporabiti placebo učinek, se morate zavedati, da lahko deluje ali pa tudi ne. To naj ne bi bilo odvisno le od vaših prepričanj, ampak celo od genetike. Nekateri ljudje naj bi bili namreč že zaradi genetske predispozicije bolj nagnjeni k temu, da bo placebo nanje deloval, kakor drugi. Ali sodite mednje, boste vedeli šele, ko boste učinek placeba preizkusili pri konkretni zdravstveni težavi.