Če uživate v tej pesmi, pozor: znanstveniki pravijo, da ste psihopat

Eden najbolj znanih reperjev in glasbenikov današnjega časa je zagotovo Eminem in skoraj nemogoče je, da ne bi poznali vsaj ene izmed njegovih pesmi. In če vam je všeč ena njegovih največjih uspešnic Lose Yourself, ali ste vedeli, da ste zaradi tega morda psihopat?

Glede na študijo, ki so jo leta 2017 izvedli na Univerzi v New Yorku, je ta pesem skupna številnim psihopatom, kar posledično pomeni, da imajo ljubitelji te uspešnice več možnosti, da so psihopati, poroča Unilad. Skupina raziskovalcev je zbrala 200 ljudi in jim dala vprašalnik, ki je ocenil njihovo stopnjo psihopatije – motnje, za katero so značilni pomanjkanje empatije, pomanjkanje čustvenega odziva in manipulativnost. Nato so jim predvajali 260 pesmi, ki so jih morali oceniti, iz tega pa prišli do zaključka, da so bili tisti, ki so imeli glede na vprašalnik največ lastnosti psihopatov, med največjimi oboževalci Eminemove pesmi Lose Yourself. Poleg te pesmi je največ psihopatov izbralo še What Do You Mean? Kanadčana Justina Bieberja in No Diggity ameriške R&B skupine Blackstreet.

Vse to se morda zdi kot neslana šala in neresna raziskava, vendar raziskovalci vztrajajo, da bi lahko služila pomembnemu namenu. Pascal Wallisch, ki je vodil raziskavo, je za britanski The Guardian dejal, da mediji psihopate prikazujejo kot serijske morilce s sekirami, a v resnici na prvi pogled niso takšni, niso kot Joker v Batmanu. »Končna ideja je, da če se lahko ugotovi, da je nabor pesmi dober pokazatelj psihopatije, potem bi lahko javno dostopne zapise uporabili za seznam potencialnih psihopatov,« je pojasnil.

Lose Yourself je sicer Eminemova pesem, narejena za film 8 milj (8 Mile, 2002), v katerem je odigral glavno vlogo in ki je bila že takrat intonirana kot njegova delna biografska zgodba. Pesem je leta 2003 prejela oskarja za najboljšo izvirno skladbo in grammyja za najboljšo rap pesem.