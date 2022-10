Če so vam oblačila postala predolga, je to znak te hude bolezni

Ko je razgradnja kosti hitrejša od njene tvorbe, se začne kostna masa postopno zmanjševati in kost postane porozna, krhka in lomljiva. Duša Hlade Zore, dr. med., predsednica Zveze društev bolnikov z osteoporozo Slovenije, nam je pojasnila, zakaj je ključno zgodnje odkrivanje pred morebitnim zapletom, in potrjuje, da je pri zdravljenju pomembna preventiva.

Po oceni Mednarodne fundacije za osteoporozo je bilo predlani v Sloveniji 100.000 bolnic in 25.000 bolnikov z osteoporozo. To je 5,4 odstotka vseh prebivalcev v Sloveniji. Vendar jih kar približno 60 odstotkov nima diagnoze, torej tudi ne zdravljenja. Ali je res, da mnogi ljudje ne vedo, da imajo osteoporozo, dokler se kost ne zlomi? Takrat je bolezen že napredovala, mar ne?

Res je. Osteoporoza poteka tiho, ne boli in ne povzroča nobenih težav. Šele prvi zlom je opozorilo, da je nekaj narobe. Značilno za osteoporozne zlome je, da nastanejo že pri manjših obremenitvah ali padcih. Najpogostejši so zlomi zapestja, vretenc in kolka.

