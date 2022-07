Če pogosteje sanjate te sanje, čestitamo: ste pametnejši od večine

Čeprav je znanost sanje že velikokrat raziskovala, še vedno ni dokončnega odgovora na dvoje – zakaj sanjamo in kaj nam sanje sporočajo? Po Sigmundu Freudu so naše sanje produkt misli, ki jih zadržujemo zase, nekateri sodobni znanstveniki pa se s tem ne strinjajo in celo trdijo, da sanje »sploh ne obstajajo«. Imajo teorijo, ki pravi, da so sanje zgolj električni možganski impulzi, ki naključno potegnejo misli in podobe iz naših spominov, ljudje pa te impulze, ko se zbudijo, sestavijo v sanje in poskušajo iz njih narediti nekaj pomembnega.

Kljub temu sanje v znanstvenih krogih še vedno veljajo za uporabne kazalnike človekovih misli. Tako na primer raziskava, ki jo je izvedla skupina Dreams Cloud, kaže, da ljudje z višjo stopnjo izobrazbe pogosteje sanjajo o situacijah, povezanih z delom – o povišici, o sodelavcih ... »Sanjamo o tem, kar nas najbolj skrbi,« pravi dr. Angel Morgan, avtorica študije. »Ko pogledate stopnjo izobrazbe, se bo tisto, kar nas najbolj skrbi, izrazilo in vplivalo na naše sanje. Preprosto, logično je.« Prav tako so raziskave pokazale, da so ljudje, ki imajo pogosto lucidne sanje – sanje, ki se jih zavedamo in v njih z zavestjo vplivamo na dogajanje in razplet –, veliko boljši pri reševanju težav.