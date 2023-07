Če počnete teh pet stvari, ste inteligentnejši kot si mislite: slavni psiholog razkril, zakaj je tako

Ali Fenwick je priljubljeni psiholog z družbenih omrežij. Slednja želi koristno uporabiti in sodobno psihologijo približati večji množici, najpogosteje tako, da na preprost način razloži različne tehnike za izboljšanje splošnega počutja in vedenja.

Ena izmed tem, ki se jih je odločil zajeti v krajšem posnetku, so nenavadni znaki inteligence. Izpostavil je človeške lastnosti, ki jih morda sprva ne bi povezovali z inteligenco.

Pretirano razmišljanje

Trdi, da je eden od skritih znakov inteligence pretirano razmišljanje. Meni namreč, da imajo tisti, ki pretirano analizirajo stvari in nenehno o nečem razmišljajo, zavidljivo stopnjo samorefleksije in introspekcije. Krasi jih čustvena inteligenca, a okrepljeno zavedanje lastnih in tujih dejanj lahko nanje deluje zelo obremenjujoče.

Nočna ptica

Na to, da ste inteligentnejši, kot si mislite, lahko kaže tudi dejstvo, da ste nočna ptica. Višji inteligenčni količnik naj bi nam tako kratil spanec, saj nas zaposli s številnimi idejami.

Smisel za črni humor in sarkazem

Naslednji znak je smisel za črni humor in sarkazem. Namreč, po Fenwicku in tudi nekaterih znanstvenih raziskavah, je sarkazem lastnost inteligentnih ljudi s hitrim umom. Sarkastični ljudje naj bi tudi dobro vplivali na druge, saj morajo pri tovrstni komunikaciji možgani delovati veliko hitreje kot sicer.

Kratkovidnost

Četrti znak je kratkovidnost (miopija). Čeprav je prav ta znak najbolj zmotil ljudi, vsaj po komentarjih sodeč, ima znanstveno podlago. Znanstvena revija Nature Communications je na primer poročala, da bolj inteligentni ljudje pogosteje nosijo očala ali kontaktne leče oziroma so genetsko nagnjeni k temu, da jih bodo nosili v prihodnosti.

Preživljanje časa v samoti

Če radi preživljate čas sami, je to tudi znak inteligence, meni psiholog. Študija, objavljena v British Journal of Psychology, je namreč pokazala povezavo med sposobnostjo dobrega spopadanja s samoto in inteligenco. Prosti čas izkoristimo za razmišljanje, postavljanje prioritet, načrtovanje, vse to pa vodi k večji samokontroli.