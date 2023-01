Če najdete žival v 15 sekundah, ste genij: težje je, ko si mislite

Kakšen je vaš vid? Ali zlahka opazite podrobnosti na fotografijah/slikah in to, kaj se skriva pod navidezno običajnimi geometrijskimi oblikami in vzorci? Če je odgovor na obe vprašanji pritrdilen, potem ne bi smeli imeti težav pri reševanju te uganke.

Uganke in optične iluzije, ki preizkušajo naš inteligenčni kvocient, ustvarjalnost, bistroumnost in analitično razmišljanje, so na spletu stalnica, ena od nedavnih optičnih iluzij pa je preprosto obnorela uporabnike medmrežja. Čeprav se zdi, da sploh ni zapletena, jo je le enemu odstotku ljudi uspelo rešiti v predvidenih 15 sekundah.

Glavno vprašanje je, ali lahko najdete skrito žival v 15 sekundah? Dobro si oglejte iluzijo. Večina bo videla le cikcakaste črte modre barve. Se boste vid pridružili izbrani peščici ljudi, ki so rešili to uganko v danem roku?

Vidite žival? FOTO: Brightside, zaslonski posnetek

Rešitev optične iluzije

Če niste ugotovili, za katero žival gre, je tukaj rešitev. To je riba. Če jo želite videti, se morate nekoliko umakniti in pogledati skozi napol priprte veke. Tako boste bolj izostrili vid in žival se vam bo prikazala.