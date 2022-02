Če na starih fotografijah opažate to podrobnost, je večja verjetnost, da se boste s partnerjem razšli

Kako odkriti, da je zakon dejansko, morda ali zelo verjetno obsojen na propad?

Ena ameriška študija je pokazala, da je pojavnost ločitev 2,7 na tisoč ljudi. Razlogi za to so različni – od pomanjkanja komunikacije, nezvestobe do finančne situacije. Kljub temu pa se zdi, da bi lahko ena stvar razkrila, kako verjetno se bo to zgodilo tudi vam. Raziskava je namreč pokazala, da imajo vsi ločenci nekaj skupnega, in sicer eno podrobnost s starih fotografij.

Verjetnost ločitve lahko sklepamo na podlagi moči nasmeha na fotografijah

K sodelovanju so raziskovalci povabili 300 študentov psihologije in okoli 350 študentov drugih smeri, ki so ocenjevali moč nasmeha na starih fotografijah v letopisih na lestvici od 1 do 10. To so bile fotografije sodelujočih v študiji. Ugotovili so, da se nihče od ljudi, ki so bili na fotografijah najbolj nasmejani, ni razšel. Med 10 odstotki z najšibkejšim nasmehom se je razšel vsak četrti udeleženec.

Za naslednji test so zbrali več kot 50 ljudi, starejših od 55 let, in jih prosili za osem njihovih fotografij, starih od pet do 22 let. Glede na rezultate se je ločilo 11 odstotkov tistih, ki so imeli na fotografijah širok nasmeh, in 31 odstotkov tistih, ki so bili na fotografijah namrščeni. »Ločitve ni mogoče predvideti le po fotografijah iz mladosti, ampak tudi po fotografijah iz otroštva,« so zapisali raziskovalci.

Sklepa se, da imajo tisti, ki se na fotografijah manj smejijo, več možnosti za ločitev

Glavni avtor študije, dr. Matthew Hertenstein, je dejal, da ti rezultati pripadajo še večjemu vzorcu raziskav, ki so pokazale, da je veliko osebnostnih značilnosti mogoče izluščiti iz vedenja posamezne osebe. »Mislim, da se ti rezultati ujemajo z literaturo, ki se je pojavila v zadnjih desetih letih in kaže, da je pozitiva v našem življenju izjemno pomembna,« je povedal Hertenstein za LiveScience. Ljudje z višjo stopnjo pozitivnosti bodo bolj verjetno zagrabili priložnosti, bolj odprti bodo za družbene povezave, sposobni se bodo odmakniti od negativnih čustev, dvoumne dogodke pa bodo ocenili na pozitiven način.

Raziskovalci pa so tudi poudarili, da ta študija kaže povezavo, ne pa vzroka, vendar pa ne more stoodstotno potrditi, da je pri ljudeh, ki se na fotografijah manj smejijo, večja verjetnost, da se bodo dejansko ločili. Edina stvar, ki jo lahko potrdijo, je, da je pozitivnost pri teh ljudeh bolj odsotna. »Ljudje, ki so pozitivnejši, bodo iskali okolje, ki je bolj naklonjeno srečnemu zakonu, in partnerje, ki so pozitivnejši,« so zapisali raziskovalci.

Druga plat medalje

Kot vedno obstaja še ena plat medalje. »Morda so ljudje samo videti srečni, to je obraz, ki ga pokažejo družbi. Mogoče bodo ostali s svojim partnerjem, ker nočejo dajati vtisa, da so nesrečni,« je pojasnil Hertenstein. Širok nasmeh na fotografijah prav tako ni zanesljiv znak, da bo nekdo dober partner.

Zato je bolje, da ne gledate starih fotografij svojega zakonca. Poleg tega je nasmeh morda napačno vodilo. »Ljudje, ki so nasploh narcisoidni, so lahko zelo srečni. Vedno so središče zabave, so pa bolj osredotočeni nase in niso tako dobri v poslušanju drugih,« je povedala psihologinja Susan Heitler. »Morda je težko biti z njimi v razmerju. Vedno gre za njih in njihove potrebe,« je dodala.

Najbolje je, da ste iskreni in da se ne smejite le zaradi družbene podobe. Do iskrenega nasmeha morate priti sami, brez pretvarjanja. In pri vsem tem ne gre pripisovati prevelikega pomena preteklosti – naj gre vaš zakon po svoje in ne razmišljajte, katere stare fotografije bi lahko kazale na razhod.