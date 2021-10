Če imate te simptome, obstaja možnost, da imate dolgotrajni covid

Novi koronavirus se širi po svetu že skoraj dve leti. V tem času je mutiral, pojavili so se nekateri novi simptomi, zdravniki pa opozarjajo, da obstaja tudi dolgotrajni covid, ki ga nekateri občutijo še šest mesecev po prebolelem covidu-19.

Znanstveniki medicinske fakultete v Pensilvaniji so v novi študiji razkrili, da je pri več kot pri polovici vseh ljudi od skupaj 236 milijonov, pri katerih so potrdili okužbo s covidom-19 od decembra 2019, imelo postcovidne simptome tudi po šestih mesecih od okužbe. Pojasnili so, kateri simptomi dolgotrajnega covida se najpogosteje pojavljajo.

Utrujenost

Več kot polovica ljudi, ki so preležali covid-19, so prijavili kronično utrujenost kot enega od simptomov. Ne gre le za občutek zaspanosti, ampak takšno utrujenost, zaradi katere izjemno težko opravite najosnovnejše dnevne obveznosti. Nekateri pacienti so ga primerjali z utrujenostjo, ki se pojavi po napornem treningu. Prav tako pravijo, da po krajšem sprehodu ali recimo pranju posode občutijo hudo utrujenosti, ki traja še naslednjih 24 do 48 ur.

Bolečine

Vodilni ameriški epidemiolog Anthony Fauci že nekaj časa opozarja na mialgijo oz. bolečine v mišicah, ki se pojavljajo kot simptom dolgega covida. Bolečina se lahko pojavi kjerkoli - v hrbtu, trebuhu, prsnem delu, glavi, pacienti pa med neželenimi učinki pogosto omenjajo migrene.

Izguba kilogramov

Pri več kot polovic, ki so se zdravili zaradi covida, se pojavi izguba kilogramov. Ni neobičajno, da oseba shujša po okužbi zaradi izgube teka, ampak je pri covidu zaskrbljujoče tudi to, kar izguba kilogramov traja še mesece po preležani bolezni.

Vročina

Vročina je znak, da se telo bori proti infekciji, kar je sicer dobro. Medtem pa Fauci opozarja, da se med simptomi dolgega covida pogosto pojavlja deregulacija temperature, oziroma vročina.

Težave s koncentracijo

Težave s koncentracijo in spominom se pojavijo pri vsakem četrtem, ki je preležal covid. Pri nekaterih je ta simptom tako izrazit, da oseba s težavo piše, ali se pogovarja.

Ostali simptomi

Po novi študiji je medicinska fakulteta v Pensilvaniji opozorila še na naslednje simptome dolgega covida:

- splošno stanje: več kot polovica pacientov je sporočila, da izgublja kilograme, močno utrujenost, vročino in bolečino.

- težave z duševnim zdravjem: vsak tretji ima težave z anksioznostjo po preležanem covidu.

- slabša gibalna sposobnost

- posledice na pljučih: šest od desetih ljudi, ki so preležali covid, občutijo posledice na pljučih, približno četrtina pacientov pa je prijavila težave z dihanjem.

- kardiovaskularne težave - bolečine v prsnem košu, hitro bitje srca.

- kožne težave: vsak peti pacient je prijavil odpadanje las ali izpuščaje na telesu še mesece po covidu.

- prebavne težave: bolečine v trebuhu, zmanjšan tek, driska in bruhanje.

Če občutite katerega od naštetih simptomov po prebolelem covidu-19, to sporočite svojemu osebnemu zdravniku.

Preberite še: