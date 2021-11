Če imate sestro, ste srečnejši in bolj optimistični, pravi znanost

Kljub tistim neprijetnim trenutkom, ko ste se sprli s svojim bratom ali sestro, veste, da ste lahko hvaležni, da ga/jo imate v svojem življenju, kajne? To še dodatno podpira raziskava, ki potrjuje, da to, da imate sestro, vodi do boljših komunikacijskih veščin in izboljšanega duševnega zdravja. Nova študija, ki so jo izvedli raziskovalci na univerzi De Montfort in univerzi Ulster, je namreč odkrila, da imajo ljudje, ki so odraščali s sestro, večjo verjetnost, da so v življenju srečni, kot pa tisti, ki je nimajo.

Raziskovalci iz Severne Irske so anketirali več kot 570 ljudi, starih med 17 in 25 let. Udeležencem so postavljali psihološka vprašanja o različnih temah, vključno z duševnim zdravjem. Ugotovili so, da so tisti, ki so odraščali s sestrami, bolj odkrito komunicirali o svojih občutkih, kar jim je posledično omogočilo pozitivnejši pogled na življenje. Avtor študije, profesor Tony Cassidy, tako pravi: »Zdi se, da sestre spodbujajo bolj odprto komunikacijo in kohezijo v družinah. Zdi pa se, da imajo bratje obratni učinek. Čustveno izražanje je bistvenega pomena za dobro psihično zdravje in sestre to spodbujajo. Morda imajo fantje naravno nagnjenost k temu, da ne govorijo o stvareh. Če so skupaj fantje, gre za neke vrste zavezanost k molku. Dekleta pa se nagibajo k temu, da to razbijejo.«

Ljudje, ki imajo sestro, so tudi prijaznejši

Leta 2010 so raziskovalci z univerze Brigham Young v Utahu preučevali učinke sorojenca in imeli prišli do podobnih ugotovitev. V raziskavo je bilo vključenih 395 družin, ki so vse imele več kot enega otroka. Zaključek? Če imate sestro, ste prijaznejša oseba. Mimogrede, tukaj niso izostali niti bratje. Raziskava je namreč poudarila, da so tudi bratje zaslužni za ljubeč odnos. Raziskovalka Laura Padilla-Walker je takrat za ABC News povedala: »Naklonjenost med brati in sestrami je bila povezana z manj prestopništva in bolj prosocialnim vedenjem, kot sta večja prijaznost in velikodušnost, prostovoljno delo in pomoč drugim.«

Tudi če ste se s sestro občasno prepirali, je to v redu. »Tudi če se prepirajo – dokler so si v osnovi naklonjeni, bo zmagala pozitiva,« je dejala Walkerjeva. »Če se bratje in sestre skregajo, morajo uravnavati čustva. To je pomembna veščina, ki je zelo koristna pozneje v življenju. Zdrava komunikacija in spoštovanje sta pomembni lastnosti vsakega odnosa, zato ne pozabite negovati posebne vezi med vami in vašo sestro.«