Če imate doma ta okrasni grm, nujno izkoristite njegove zdravilne učinke

Cvetovi, listni poganjki in plodovi gloga so v ljudskem zdravilstvu dobro znani in s pridom uporabljani za pripravo čajev. Njegov okus je precej neizrazit, zato ga v čajnih mešanicah dopolnjujemo z bolj aromatičnimi rastlinami. Vsebujejo številne antioksidante, med vitamini največ C in A, ter druge zdravilne snovi. Iz gloga pripravljamo čaj in tinkture predvsem za močno in zdravo srce.

