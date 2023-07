Če ga je preveč, lahko vodi v srčno-žilne bolezni

Holesterol najdemo tudi v živčnem tkivu in žolču, potreben je za nastanek nekaterih pomembnih hormonov in vitamina D.

Maščobe v krvi so holesterol in trigliceridi. Kadar je koncentracija krvnih maščob zvečana, govorimo o hiperlipidemiji.

Holesterol in trigliceridi so v vodi netopni. Za prenos s krvjo po telesu so v posebni obliki, imenovani lipoproteini.

Te poleg holesterola sestavljajo še trigliceridi, posebne beljakovine (apoproteini) in fosfolipidi.

Ko se presežek holesterola kopiči v stenah arterij, lahko povzroči zmanjšanje premera žil in poslabša pretok krvi. To stanje se imenuje ateroskleroza in je glavni vzrok bolezni, kot sta srčni infarkt in možganska kap.

Slabi in dobri holesterol

Kot že zapisano, se holesterol v krvnem obtoku veže na beljakovine in tvori lipoproteine.

Obstajata dve vrsti lipoproteinov, ki sta pomembni za zdravje ožilja – LDL (lipoprotein nizke gostote) in HDL (lipoprotein visoke gostote).

LDL, znan tudi kot »slabi« holesterol, se kopiči v stenah arterij in tvori plake. Ti plaki se lahko z leti povečajo in otrdijo, kar otežuje pretok krvi skozi ožilje.

Če plak poči, se lahko sprosti krvni strdek, ki lahko blokira arterijo in povzroči srčni infarkt ali možgansko kap.

HDL, znan tudi kot »dobri« holesterol, pomaga odstranjevati odvečni holesterol iz telesa in ga prenaša nazaj v jetra, kjer se lahko razgradi. Tako pripomore k manjšemu tveganju za srčno-žilne bolezni.

Transmaščobne kisline nastanejo pri obdelavi olj pri visokih temperaturah. Pogoste so v ocvrtih živilih, raznih slanih prigrizkih in industrijsko pridelani hrani. Nastajajo pa tudi pri domači kuhi, pri močnem pregrevanju olja.

Višja raven holesterola

Povišan holesterol v krvi lahko povzročijo različni dejavniki, kot so genetika, prehrana in življenjski slog. Na srečo lahko nanj vplivamo s spremembo prehrane in življenjskega sloga.

Izogibati se moramo hrani, ki vsebuje veliko nasičenih maščob, in posegati po živilih, ki vsebujejo veliko vlaknin, maščobnih kislin omega-3 in drugih hranil, ki zmanjšujejo raven holesterola v krvi.

Poleg tega je pomembno, da redno telovadimo, saj to lahko pomaga izboljšati raven HDL-holesterola v krvi in zmanjšati tveganje za srčne bolezni.

Ko dieta ne zadošča

V skrajnih primerih, ko spremembe prehrane in življenjskega sloga ne zadoščajo, lahko zdravnik predpiše zdravila, kot so statini, ki pomagajo znižati raven holesterola v krvi.

Vendar je treba zdravila jemati pod nadzorom zdravnika, saj imajo lahko neželene učinke.

VREDNOSTI HOLESTEROLA Splošno sprejeto je, da naj bo raven skupnega holesterola nižja od 5,2 mmol/L za odrasle, vendar se priporočene vrednosti lahko razlikujejo glede na posameznika. Raven LDL, torej »slabega« holesterola, bi morala biti nižja od 3,4 mmol/L za zdrave odrasle. Nasprotno bi raven HDL-holesterola, ki se pogosto imenuje »dobri« holesterol, morala biti višja od 1,0 mmol/L za moške in višja od 1,3 mmol/L za ženske. Priporočene vrednosti se lahko razlikujejo glede na splošno zdravstveno stanje, starost in dejavnike tveganja za srčno-žilne bolezni. Če imate kakršne koli skrbi glede svojega holesterola, se posvetujte z zdravnikom, ki vam bo lahko svetoval o najbolj primernih vrednostih za vas in vam priporočil načine za zniževanje holesterola, če je to potrebno.

Povzroči lahko druge težave

Poleg srčno-žilnih bolezni je lahko povišan holesterol v krvi povezan tudi z drugimi zdravstvenimi težavami, kot so periferna arterijska bolezen, ledvična bolezen in bolezni žolčnika.

Periferna arterijska bolezen nastane, ko se arterije v nogah zožijo, kar lahko povzroči bolečine v nogah in težave s hojo.

Ledvična bolezen je posledica zožitve arterij v ledvicah, kar lahko vodi v zvišanje krvnega tlaka in ledvično odpoved.

O boleznih žolčnika govorimo, ko se v žolčniku tvorijo žolčni kamni, zaradi česar se pojavijo bolečine in vnetja.

Vse naštete zdravstvene težave so lahko posledica povišanega holesterola v krvi, zato je pomembno, da preverjamo svojo raven holesterola in sprejmemo ukrepe za zmanjšanje tveganja za srčne bolezni in druge zdravstvene težave.