Če boste za telo skrbeli s fizično aktivnostjo, bo boljši tudi seks

Ves čas govorite, da se boste zdaj pa res začeli več gibati, a se nikakor se spravite k vadbi? Morda vas bodo spodbudila tale zabavna dejstva.

Redna fizična aktivnost ne bo poskrbela le za formo, temveč tudi za dobro voljo, boljše razpoloženje, povezana je tudi z boljšim seksom, saj izboljša videz telesa, dvigne energijo, samozavest. Znano je, da redna fizična aktivnost lahko blaži simptome PMS. A za to ni treba teči v hrib, recimo ples je popoln in zabaven način gibanja, s katerim boste okrepili srčno-žilno kondicijo prav tako kot s katero drugo vadbo.



Najbolje je kombinirati različne vrste vadb. FOTOGRAFIJI: Guliver/Getty Images

Ne vadite na čisto prazen želodec in ne pozabite piti vode.

Ni najboljšega časa za vadbo, gibajte se takrat, ko vam odgovarja, če ste jutranji tip, migajte zjutraj. Da boste vztrajali, so pomembni spodbuda okolice, odgovornost do samega sebe, postavljanje realnih ciljev in tudi to, da ne pretiravate, raje pojdite postopoma. Pomagate si lahko z vizualizacijo: predstavljajte si sebe, kako končate vadbo, še preden jo začnete, tako boste lahko vadili bolj intenzivno in učinkovito. Ne pozabite na tekočino, dehidracija lahko namreč zmanjša učinek vadbe. Ne vadite na čisto prazen želodec, če vam bo med treningom zmanjkalo energije, bo telo začelo kuriti mišično tkivo, in ne maščobe.Bi radi povečali moč? Dvigujte uteži, dodajte trening moči kardiovadbi, tako boste pospešili kurjenje maščob. Tisti, ki kombinirajo različne vrste vadbe, imajo boljšo kondicijo in so manj nagnjeni k poškodbam kot tisti, ki prisegajo na le eno vrsto treninga.Veste, katera mišica najbolj neutrudno dela? Srce, seveda. V povprečju je veliko kot pest odraslega človeka, ki ima povprečno od 5 do 6 litrov krvi. Ta gre po telesu zelo hitro: kako minuto potrebuje, da obkroži celotno telo, da se prečrpa skozi arterije in vene krvnega obtoka.