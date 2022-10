Čas za odvajanje

Ni nujno simptom hude bolezni, je pa vsekakor neprijetno in nadležno. Zaprtje je težava čedalje več ljudi, predvsem starejših in žensk, prizadene pa tudi mlade.

»Obisk zdravnika priporočam, kadar se očitno spremenijo količina blata, pogostost iztrebljanja in lastnosti blata med iztrebljanjem. Zdravnika moramo obiskati tudi, če opazimo kri v blatu, kadar zaprtje spremlja občutek nepopolnega praznjenja črevesa ali bolečina v trebuhu, če zaprtje spremljajo izguba apetita, hujšanje, bruhanje in slabost in če traja več dni,« pojasnjuje predsednica Lekarniške zbornice Slovenije mag. Darja Potočnik Benčič. Zaprtje je sicer lahko eden od znakov organskih bolezni, čeprav pri večini te niso vzrok. Največkrat ga povzročijo neustrezno prehranjevanje in dehidracija, fizična neaktivnost, sedenje, stres, depresija in anksioznost, nadaljuje sogovornica: »Vloga dedne nagnjenosti k zaprtju še ni dokončno znana, vendar je verjetneje, da imajo družinski člani podoben način življenja in prehranjevanja in je to vzrok za težave. Pri nekaterih se lahko pojavi akutno ali kronično zaprtje ob jemanju nekaterih zdravil.«

Vlaknine in voda

Vsekakor je nujno, da za redno prebavo skrbimo sami, in sicer z uživanjem čim več vlaknin in balastnih snovi ter obilo tekočine, predvsem vode in mineralne vode z veliko magnezija, lahko pa tudi sadnih in zelenjavnih sokov, svetuje predsednica Lekarniške zbornice Slovenije: »Priporočam uživanje suhega in svežega sadja in zelenjave ter polnozrnatih žit. Jemo večkrat na dan v manjših obrokih in hrano dobro prežvečimo. Izogibamo se živilom iz bele moke, rižu, mesu, slaščicam, slanemu pecivu in čokoladi. Gibanje je eden najboljših načinov uravnavanja prebave, saj ugodno spodbuja peristaltiko. Prav tako si lahko pomagamo s probiotiki, ki prebavilom pomagajo pri presnavljanju zaužite hrane, sintetizirajo vitamine in aminokisline ter sodelujejo pri absorpciji vseh potrebnih snovi in skrbijo za gibanje črevesja. Urejena črevesna flora pozitivno vpliva na redno odvajanje blata, krepi imunski sistem in pripomore k dobremu počutju.«

Če smo zaprti, je nujno ukrepanje, sicer ob hudih dolgotrajnih težavah grozijo hemoroidi, analne razpoke, uhajanje blata, sprijeta kepa trdega blata, ki maši izhod iz danke, sindrom kronične bolečine v trebuhu, odmiranje črevesja in izpad danke skozi zadnjično odprtino. »Pomembno je tudi, da si za redno odvajanje vzamemo dovolj časa,« še sklene sogovornica.