Čas za dnevnik

Živimo v nenavadnem svetu, marsikaj se dogaja v naših življenjih, državi. Pomembno je spopadanje s težavami ter iskanje rešitev, osmišljanje življenja, pri tem pa si lahko pomagamo s pisanjem dnevnika, ki velja za enega najbolj ustvarjalnih, najbolj preprostih in tudi najbolj produktivnih načinov za soočanje s težavami. Začnite zdaj, prej ko boste začeli, prej boste občutili koristi. Kot pri marsičem je tudi za pisanje dnevnika nujnih nekaj priprav in truda. Ker smo sredi pandemije, boste z dnevnikom beležili zgodovino, tisto, ki jo vidijo vaše oči. Obenem boste zapisovali svojo osebno zgodovino, dnevnik vam bo tako pomagal ohranjati spomin.Pisanje dnevnika ima še druge pluse: ko pišemo o nečem, kar nas teži, vznemirja ali osrečuje, imamo mentalne, fizične in tudi praktične koristi, pravijo strokovnjaki. Terapija, če lahko tako rečemo, je koristna za slehernika, ne glede na to, s čim se spopada. Ko zapišemo skrbi, težave, nam pomaga, da jih laže rešimo, pravijo. Razmišljanje o tem ustvarja perspektivo, artikuliranje pa je prvi korak k reševanju težave.Ne nazadnje bomo z zapisom laže razumeli svoje strahove, tudi travme. Psihologi pravijo, da je pisanje dnevnika oziroma pisanje o nečem, kar nas vznemirja, enostaven in učinkovit sistem za reševanje problema, ki vas ponoči drži budne. Pa še brezplačen je. Pisanje dnevnika torej lahko služi kot osvobajanje in nenevaren način, da se izpoveste, si daste duška, umirja in pomaga tudi pri reševanju osebnih in profesionalnih problemov in dilem. S pisanjem beležite trenutke, v katerih lahko pozneje v življenju najdete radost.Torej: če vas zanima, kar začnite. Potrebujete le zvezek in svinčnik in nekaj časa. Pa ne ukvarjajte se z načinom pisanja, pravega ni, pišite tako, kot čutite, da je prav, struktura in vsebina sta prepuščeni vam. Prav vse, kar napišete, je dragoceno. In kdo ve, morda bo nekoč vaš dnevnik knjižna uspešnica.