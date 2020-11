Čaj za dober začetek dneva

Ingver naj bi blažil vnetja in bolečino, tudi menstrualno.

Napitek, čaj, o katerem pišemo danes, je izvrstna izbira zlasti v hladnejših dnevih, ki so pred nami, saj greje telo, pa to seveda še ni vse: obenem spodbuja cirkulacijo, odpravlja strupe iz organizma, prispeva k zdravju prebavnega sistema in krepi odpornost. Govorimo o čaju iz ingverja, ki mu, ko se malce ohladi, dodamo še žlico medu in malce limonovega soka. Pripravimo ga vsako jutro in tako prebudimo telo, ga preskrbimo z energijo, ki jo bomo potrebovali za mnoge izzive, ki nam jih bo prinesel dan.Kaj potrebujemo? Ingverjevo korenino, ki jo lahko kupimo v vsaki malce večji trgovini. Odrežemo dva cm korenine, olupimo in odrežemo štiri tanke rezine. Postavimo v kozico, prelijemo z dvema skodelicama vode in kuhamo 10–20 minut, odvisno od tega, kako močan čaj želimo (dlje ko se kuha, bolj pekoč bo napitek); ko se malce ohladi, precedimo in dodamo žličko medu in sok pol limone.Uporabimo lahko ingver v prahu (ki ga uporabimo še za peko piškotov): v kozici zavremo dve skodelici vode, dodamo četrt žličke ingverja in pri nizki temperaturi kuhamo 10 minut. Precedimo (skozi gosto cedilo), malo ohladimo in dodamo limonov sok in med.Ljudska medicina ingver priporoča za blažitev slabosti, tako jutranje pri nosečnicah kot tiste, ki jo povzroča vožnja, že stoletja ga uporabljajo za blažitev vnetja, zlasti naj bi blažil težave (in bolečine), povezane z osteoartritisom, blažil naj bi tudi glavobol, menstrualne bolečine, bolečine v mišicah. Nekaj raziskav je pokazalo, da lahko uživanje ingverja preprečuje nastanek bolezni srca, saj niža krvni tlak, preprečuje nastanek krvnih strdkov, niža holesterol in izboljšuje cirkulacijo.Pozorni moramo biti na stranske učinke: prevelike količine lahko povzročajo napihnjenost, vetrove, tudi slabost, peče nas lahko zgaga. Kdor jemlje zdravila za redčenje krvi in krvni tlak, naj se pred uživanjem ingverja posvetuje z zdravnikom.