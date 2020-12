Čaj koži vrne lesk

GETTY IMAGES/ISTOCKPHOTO Kamilice pomirjajo. FOTO: Constantinosz/Getty Images

Beli čaj upočasnjuje staranje in razgradnjo elastina in kolagena.

Kožo poskušamo ohranjati mladostno, napeto in zdravega leska na najrazličnejše načine, večina z redno nego, mnogi z obiskom pri kozmetičarkah, vse pogosteje pa radi segamo po živilih in napitkih, ki ji koristijo, in jih uporabljamo notranje pa tudi zunanje. Med pijačami omenimo čaje: koža bo hvaležna zanje zaradi antioksidantov, ki jih vsebujejo. Seveda nimajo vsi čaji enakih blagodati, a ti, ki vam jih predstavljamo danes, na naš največji organ vplivajo blagodejno.Začnimo s kamiličnim. Ko govorimo o koži, je pomembno, da dovolj pijemo, zanemariti ne smemo niti kakovostnega spanca. In prav tu nam pomaga kamilični čaj: poskrbel bo za hidracijo, obenem pa nas bo sprostil in nežno zazibal v spanec. A ne uporabljamo ga le notranje, ampak tudi zunanje: pomaga zmanjšati temne kolobarje pod očmi. Vrečke čaja ohladimo in ožamemo ter preprosto za nekaj minut položimo na zaprte oči. Poleg tega bo kamilični čaj kožo pomiril: v mlačen napitek potopimo kos vate in z njo nežno očistimo obraz.Še eno zelišče je priljubljeno kot čaj: meta. Če bi radi imeli gladko kožo in zdravo polt brez madežev, si privoščite metin čaj. S tem namreč lahko nadzorujemo tvorbo olja na koži. Tudi šipkov čaj nam bo koristil, zlasti v prihajajoči jeseni: bogat je z vitaminom C, ki krepi odpornost in je znan po antioksidativnem učinku. Spodbuja razstrupljanje telesa in koži vrača svežino. Občasno si privoščimo ognjičev čaj, poln antioksidantov in drugih sestavin, ki bodo poskrbele, da bo koža videti sveža in mladostna.Na stotine let v Afriki uporabljajo rooibos za lajšanje številnih težav s kožo, od izpuščajev do aken, koristi pripisujejo flavonoidom. Uživanje tega čaja naj bi upočasnjevalo staranje (zaradi močnega antioksidativnega delovanja) in blažilo videz prvih gubic. Če imate radi opojni vonj jasmina, najverjetneje uživate tudi v jasminovem čaju; pripisujejo mu protibakterijske in protivirusne vsebnosti, ki varujejo naš imunski sistem. Z uživanjem lahko ublažimo znake staranja, blažil naj bi tudi težave z izpuščaji.Pri ohranjanju ali pa povrnitvi leska nam bo pomagal beli čaj, zanj pravijo, da je najbolj čist, torej najmanj obdelan, zaradi česar vsebuje največ antioksidantov, ki koristijo organizmu in seveda tudi koži. Njegovo uživanje naj bi pomagalo upočasniti staranje in razgradnjo elastina in kolagena. Seveda nikakor ne moremo mimo najbolj cenjenega med čaji: zelenega. Vsebuje antioksidante, ki varujejo celice pred prostimi radikali, poleg tega bodo katehini v njem pomagali oživiti vašo kožo. Tudi črni nam bo pomagal v boju za lepo kožo: vsebuje antioksidante, deluje protivnetno pa še imunski sistem spodbuja.